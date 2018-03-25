نهائي كأس الخليج العربي على استاد راشد الخميس المقبل

قررت لجنة دوري المحترفين إقامة مباراة نهائي كأس الخليج العربي، التي ستجمع فريقي الوحدة والوصل في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي.

وعقدت اللجنة اجتماعاً تنسيقياً اليوم بمقر النادي حضره ممثلو نادي شباب الأهلي دبي وممثلو لجنة دوري المحترفين من مختلف الإدارات.

وقدمت لجنة دوري المحترفين خلال الاجتماع الشكر لنادي شباب الأهلي على قبول استضافة المباراة النهائية، مؤكدة أن نجاح الحدث لن يكتمل بدون تضافر جهود جميع الأطراف.

بعد ذلك تم استعراض أبرز المتطلبات الخاصة بالعملية التنظيمية لنهائي كأس الخليج العربي من حيث المرافق والأمور اللوجستية.

وقام فريق العمل من اللجنة ونادي شباب الأهلي دبي بجولة تفقدية في مرافق الاستاد للوقوف على الترتيبات اللازمة لضمان إقامة هذا الحدث بشكل مميز.