الفجيرة يلاقي الأهلي المصري الثلاثاء المقبل

يحتفل نادي الفجيرة بيوبيله الذهبي غداً الاثنين بتكريم رؤساء مجالس الإدارة السابقين منذ تأسيس النادي العام 1968 واللاعبين القدامى في مختلف الألعاب الرياضية، ويلتقي النادي الأهلي المصري في مباراة ودية يوم الثلاثاء.

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة ناصر اليماحي عن وصول بعثة النادي الأهلي المصري اليوم عبر مطار الفجيرة الدولي.

وأكد اليماحي خلال مؤتمر صحافي نظمه النادي اليوم بمقره بحضور رئيس شركة الفجيرة للاستثمار شريف العوضي ومسؤول اللجنة الأمنية محمد الحفيتي، ومسؤول اللجنة الإعلامية عبدالله حميد ووسائل الإعلام، أن المباراة سيشارك فيها بجانب لاعبي الفجيرة عدد من نجوم الكرة الإماراتية أبرزهم عموري، علي مبخوت، ماجد ناصر، دياكي، ووليد حسين، إضافة إلى لاعبين من خارج الدولة، مثل ياسر القحطاني لاعب الهلال السعودي، والنيجيري استاندي محترف القادسية السعودي، الذي سبق وأن لعب للفجيرة".

ويعقب المباراة تنظيم حفل غنائي يحييه عدد من الفنانين الإماراتيين والعرب.