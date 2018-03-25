العين يستعد للهلال السعودي في غياب 15 لاعباً

في ظل غياب نحو 15 لاعباً أساسياً بسبب انضمامهم للمنتخبين الأول والأولمبي إضافة للمهاجم السويدي ماركوس بيرغ، والياباني شيوتاني، والمصري حسين الشحات، الذين غادروا للانضمام إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في مباريات ودية خلال أيام «فيفا»، عاد العين إلى تحضيراته الميدانية مساء أمس استعداداً للقاء الهلال السعودي في البطولة الآسيوية، بعد إجازة استمرت خمسة أيام منحها المدرب الكرواتي زوران ماميتش للاعبين عقب نهاية مباراة الفريق أمام الجزيرة التي جرت على ملعب الأخير باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي لحساب الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف لهدفين، ليبتعد بصدارة الترتيب العام لفرق المسابقة برصيد (44 نقطة) وبفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني برصيد (40 نقطة).

واستعان المدرب زوران بلاعبي فريق الرديف لمتابعة البرنامج الإعدادي استعداداً للمواجهة الآسيوية المرتقبة أمام الهلال السعودي والمقررة 2 أبريل المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم في مرحلة المجموعات، ويدخل الزعيم المباراة المقبلة بخيار وحيد هو الفوز لا غيره من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة القارية البارزة، على أمل العودة بنتيجة إيجابية من لقائه الأخير خارج ملعبه أمام الريان، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط فقط من أربع مباريات خاضها في الجولات السابقة، وبفارق نقطتين عن صاحبي المركزين الأول والثاني، فريقي الاستقلال والريان، ويتابع الفريق تحضيراته بصفة يومية قبل انضمام اللاعبين الدوليين للفريق بعد نهاية فترة تجمع المنتخبات الوطنية.

تطلع

ويتطلع العيناوية للعودة إلى منصات التتويج، وينافس الفريق محلياً على مسابقتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد تأهله إلى ربع النهائي، فضلاً عن دوري أبطال آسيا والتي يأمل في الذهاب إلى أبعد مراحلها ومن ثم العمل على التتويج بلقبها واستعادة أمجاده وتكرار السيناريو بعد أن توج باللقب القاري في وقت سابق من عام 2003، كما وصل النهائي إلى مرتين بعد ذلك في عامي 2005 و2016 ولم يوفق في تكرار إنجازه.