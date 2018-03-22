ابراهيموفيتش يرحل عن مانشستر يونايتد

سيرحل زلاتان ابراهيموفيتش عن مانشستر يونايتد بعد أن فسخ النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقد المهاجم السويدي اليوم الخميس.

وقال يونايتد في بيان وسط تقارير عن توقيع ابراهيموفيتش (36 عاما) مع لوس انجليس جالاكسي الأميركي "مانشستر يونايتد يؤكد أنه وافق على انهاء تعاقد زلاتان ابراهيموفيتش بأثر فوري".

وأضاف يونايتد عبر موقعه على الانترنت "كل من في النادي يود توجيه الشكر لزلاتان على إسهاماته مع الفريق منذ وصوله ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

وتعرض ابراهيموفيتش، هداف السويد التاريخي برصيد 62 هدفا في 116 مباراة دولية، لإصابة خطيرة في الركبة الموسم الماضي خلال مباراة ضد أندرلخت البلجيكي في دور الثمانية للدوري الأوروبي.

وكانت مباراته الأخيرة مع يونايتد أمام بيرنلي يوم 26 ديسمبر كانون الأول.