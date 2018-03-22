مهدي علي يرفض الحديث في المؤتمر الصحافي عقب واقعة خليل خميس

رفض مدرب شباب الأهلي دبي مهدي علي الحديث في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي جمع فريقه ونظيره الوصل في نصف نهائي كأس الخليج العربي والذي انتهى لصالح الوصل بنتيجة 3-2، وقال مهدي علي:" لم أكن أنوى حضور المؤتمر لكن احتراما للإعلاميين حضرت لأقول أن الرياضة لدينا باتت بلا أخلاق، وافتقدنا للروح الرياضية وإذا اردنا تطوير كرة القدم فعلينا بالعودة إلى الأخلاق والروح الرياضية.

وكان مهدي علي قد رفض اعتذار لاعب الوصل خليل خميس الذي اسقطه أرضاً في تدافع عنيف على الكرة حيث نال على إثر هذا الحادث البطاقة الحمراء، وحاول خليل خميس الاعتذار عن خطأه غير المقصود إلا أن المدرب رفض اعتذاره.

وعلق مدرب الوصل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على الواقعة قائلاً:" لقد كان اندفاع اللاعب غير مقصود حيث كانت أرضية الملعب مبللة.