الوصل إلى نهائي الكأس بعد فوز مثير على شباب الأهلي

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل مقعداً في نهائي كأس الخليج العربي أمام الوحدة، بعد تغلبه على شباب الأهلي دبي 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب زعبيل بدبي ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أحرز أهداف الوصل كل من:" عبد الله صالح " 14"، وحميد عباس " 87"، وكايو كانيدو "90"، بينما أحرز هدفي شباب الأهلي دبي، إسماعيل الحمادي " 16"، ووليد عنبر " 72.

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد حيث نال مدافع الوصل عبد الرحمن علي البطاقة الحمراء للإنذار الثاني"75"، وخليل خميس لاعب الوصل الذي اندفع مصطدماً بمدرب شباب الأهلي مهدي علي الذي سقط على الأرض " 90"، وجاءت البطاقة الثالثة من نصيب لاعب شباب الأهلي حسن إبراهيم الذي اعتدى على مهاجم الوصل ليما " 90".

ونجح الوصل في تحويل تأخره إلى فوز مثير على شباب الأهلي دبي في آخر ثلاث دقائق عن طريق البديل حميد عباس والبرازيلي كايو كانيدو.

وقدم الوصل آداء مميزاً في مشواره في البطولة، حيث حل في المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالفوز في مباراتين وخسارة مثلهما، والتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 12 هدفاً، واستقبلت شباكه 11 هدفاً، وتعادل على ملعبه باستاد زعبيل في ذهاب ربع النهائي مع النصر 1-1، وفاز في الإياب على ملعب النصر بهدف وحيد، ليتأهل إلى نصف النهائي، بينما تعادل مع شباب الأهلي دبي سلبياً في ذهاب الدور نصف النهائي، وفي لقاء الإياب حقق الفوز بنتيجة 3-2.

وقدم شباب الأهلي دبي آداء راقياً كذلك فلم يتذوق طعم الخسارة مطلقاً في المرحلة الأولى من البطولة، جامعاً 10 نقاط بالفوز في مباراتين، والتعادل في 3 مباريات، ليتصدر المجموعة الثانية، ونال الفريق لقب أقوى هجوم في مرحلة المجموعات بتسجيل 13 هدفاً، مقابل 7 مرات اهتزت فيها شباكه، وفاز في ربع النهائي، على حتا في مباراتي الذهاب خارج ملعبه بثلاثية نظيفة، والإياب باستاد راشد 2-1، ليتأهل إلى نصف النهائي حيث تعادل مع الوصل في لقاء الذهاب 0-0، وفي لقاء الإياب خسر من الوصل بنتيجة 3-2.

ورفض مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي الحديث في المؤتمر الصحفي..وقال إن الرياضة عندنا باتت بلا اخلاق وأننا نسينا شيء اسمه روح الرياضة.وكان مدرب شباب الأهلي دبي قد رفض اعتذار لاعب الوصل خليل خميس الذي اصطدم به وأسقطه على الأرض في تدافع على الكرة.