«الشارقة الرياضي» يتخذ عدداً من القرارات المهمة

عقد مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وحضور عبدالعزيز النومان الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس اجتماعه الثاني في العام الحالي، وتم خلال الاجتماع مناقشة محاور مختلفة ذات صلة بالأنشطة والفعاليات والأندية الرياضية على مستوى الإمارة، كما جرى خلاله اعتماد واتخاذ مجموعة من القرارات المهمة.

وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس المجلس، نيابة عن الأعضاء، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوجيهاته بإنشاء ثلاث صالات رياضية ونشر ثقافة الألعاب الجماعية على مستوى أندية المنطقة الوسطى وأبرزها السلة واليد والطائرة.

كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة المشتركة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، فيما يخص كرة الصالات وأهمها إلغاء اللاعب الأجنبي واستبداله بعقد احتراف للمقيم، فيما أقر تنظيم الدورات التدريبية مع الأكاديمية الأميركية - اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وفي سياق متصل اطلع المجلس على نتائج وترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، موجهاً لجنة احتراف الكرة التابعة له بضرورة التقييم الفني للأندية في الإمارة ولقاء لجانها الفنية لتحديد مواطن القوة والضعف لديها وكذلك متطلبات المرحلة المقبلة للنهوض بها رياضياً وفنيا، وأشاد المجتمعون بنتائج نادي الحمرية اللافتة وموسمه المتميز في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.