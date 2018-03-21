حسين الشحات عيناوي لثلاثة مواسم

توصل نادي العين لاتفاق نهائي مع نظيره نادي المقاصة المصري، يقضى بانتقال اللاعب الدولي حسين الشحات رسمياً إلى نادي العين لمدة ثلاث مواسم، اعتباراً من الموسم الجديد، جاء ذلك خلال اجتماع ضم مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، واللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، مساء اليوم، ببرج خليفة في دبي.

وأعلن الجانبان عن مذكرة تفاهم لتعاون مشترك على صعيد الشؤون الإدارية والفنية والتقنية، وبذلك يكون نادي العين أغلق ملف اللاعب الشحات الذي استعاره في يناير الماضي، وأظهر تألقاً لافتاً مع الزعيم، ما حدا بالعيناوية للمطالبة بضمه رسمياً لقائمة الفريق وسيكون الشحات إضافة كبيرة للزعيم في أبطال آسيا.