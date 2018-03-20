الظفرة بطلاً لدوري كرة قدم الصالات

توج الظفرة بلقب الدوري العام لكرة قدم الصالات بعد فوزه الكاسح على مضيفه النصر 7-1 في المباراة التي أقيمت بصالة نادي النصر.

وعلى الرغم من الفوز الكبير، إلا ان المباراة تميزت بالندية في شوطها الأول، الذي انتهى 2-1 للظفرة، ولكن حدث انهيار كبير للنصر في الشوط الثاني، الذي سجل فيه الظفرة خماسية ضمن بها اللقب.

أحرز أهداف الظفرة عبدالكريم (هدفين) وحمد الشامسي (هدفين) واوليفاردو (هدفين) وصبري جميل (هدفاً)، فيما سجل للنصر رودريغو من ركلة جزاء، وكان الظفرة فاز ذهابا بنتيجة 6-5.

وقام المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، بتتويج أبطال الظفرة بالدرع والميداليات الذهبية وسط فرحة كبيرة لأنصارهم، فيما تسلم لاعبو النصر الميداليات الفضية.