شما المزروعي تزور "منتخب الإرادة"

زارت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، منتخب الإمارات "منتخب الإرادة" المشارك في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2018".

وحضرت معاليها جانباً من مباراة كرة السلة للسيدات بين المنتخبين الإماراتي والمصري، وكذلك منافسات منتخب العجلات المدولبة، وباركت للاعبة عائشة النعيمي لاعبة المنتخب الوطني فوزها بالميدالية الذهبية، مثمنة جهود لاعبي الدولة في التنافس القوي لحصد الميداليات والجوائز ضمن بطولة الألعاب الإقليمية التاسعة، حيث حصد منتخب الإمارات في اليوم الأول والثاني 102 ميدالية.

واطلعت معاليها على جانب من ورش العمل المقامة لأهالي اللاعبين، والتي تقام على هامش البطولة لتثقيفهم بأبرز طرق ووسائل السلامة والمشاركة في مختلف الألعاب، حيث تقام تلك الورش بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي والإقليمي.

كما زارت معاليها منصة الرياضيين الأصحاء، والتي يتم فيها عمل فحوص شاملة للاعبين وتقديم الدعم الصحي لهم فور تشخيصهم بأي عائق صحي بهدف التأكد من صحة وسلامة اللاعبين المشاركين وعدم تعرضهم لأي عوائق صحية.

والتقت معالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة الأولمبياد الخاص الإماراتي فرق المتطوعين، مشيدة بدورهم البارز في تنظيم ودعم البطولة.

واختتمت المزروعي جولتها بزيارة قاعة "مبادلة أرينا" لحضور منافسات البطلة علياء الزعابي، لاعبة رياضة الجمباز، والتي حصلت على ميدالية ذهبية وثلاثة برونزيات، حيث تعتبر الزعابي اللاعبة الإماراتية الوحيدة والأولى في تاريخ الأولمبياد الخاص الإماراتي المشاركة في هذه الرياضة.

من جانبه، ثمن سعيد النيادي، رئيس بعثة دولة الإمارات المشاركة في الألعاب الإقليمية، زيارة معالي شما المزروعي لمواقع العاب البطولة لما فيها من دعم كبير للاعبين والمدربين، ومما يسهم في بث روح الحماسة والانجاز بداخلهم.

يشار إلى أن منتخب الإرادة يعد أكبر فريق مشارك في البطولة الإقليمية التاسعة بإجمالي 141 لاعباً ولاعبة، حيث يشاركون في 15 لعبة من أصل 16 لعبة في البطولة.