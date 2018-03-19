حمدة الحوسني تحرز أولى "ذهبيات" الإمارات في "الأولمبياد الخاص"

حققت العداءة الإماراتية حمدة الحوسني - اليوم - الميدالية الذهبية في سباق 100 متر جري ضمن منافسات دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2018".

وحققت حمدة هذا الإنجاز بعد منافسة قوية مع العداءة البحرينية عايشة السبيعي التي حلت في المركز الثاني.

وارتفع رصيد العداءة الإماراتية إلى ميداليتين "ذهبية وفضية" خلال الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص " أبوظبي 2018 " فيما وصل رصيدها الإجمالي من الميداليات على مدار تاريخ مشاركتها في الأولمبياد الخاص إلى 17 ميدالية متنوعة.

وأعربت والدة العداءة حمدة الحوسني عن سعادتها بالإنجاز الذي حققته ابنتها، مشيرة إلى أنها تمكنت منذ العام 2008 من إحراز العديد من الميداليات الذهبية في السباقات التي خاضتها.

وأكدت أن الأولمبياد الخاص منح أبنتها قدراً هائلاً من الثقة، وأتاح لها الفرصة لمقابلة أشخاص جدد وتكوين صداقات عديدة مع أشخاص من مختلف أرجاء العالم.

ودعت الأسر، التي لديها أبناء من أصحاب الهمم، إلى مساعدتهم على الاندماج في المجتمع وبناء الصداقات وممارسة الرياضة والانضمام إلى الأولمبياد الخاص الإماراتي.

من جانبها، أعربت حمدة الحوسني عن سعادتها الكبيرة بإحراز الميدالية الذهبية، مشيرة إلى أن والدتها هي من شجعتها على ممارسة الجري والانضمام إلى فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وأكدت أهمية أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة التي تعزز ثقتهم بأنفسهم وتؤكد قدرتهم على صنع الفارق في مجتمعهم.

ويشارك أكثر من ألف رياضي من 32 دولة في 16 رياضة مختلفة ضمن دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018 في أبوظبي، حيث تنعقد في 8 مواقع، هي أدنيك ومدينة زايد الرياضية وحلبة مرسى ياس وجامعة نيويورك أبوظبي ونادي الضباط ومبادلة أرينا ونادي الجزيرة الرياضي ونادي الفرسان.