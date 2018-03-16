هزاع بن زايد: نتمنى لـ«الأخضر» تشريف الكرة الخليجية والعربية في كأس العالم

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عادل بن محمد عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً لعقد مجموعة من الاجتماعات مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.

هزاع بن زايد يتلقى هدية تذكارية من عادل عزت | تصوير: سعيد النيادي

وجدد سموه تهانيه لرئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الشقيق إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، معرباً سموه عن أمنياته لـ«الأخضر» بالتوفيق والنجاح في هذا المحفل العالمي الكبير وتشريف الكرة الخليجية والعربية.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول شؤون وشجون الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين من أجل الارتقاء بلعبة كرة القدم ودفع عجلة الاحتراف في الاتحادين الإماراتي والسعودي لكرة القدم إلى الأمام وتحقيق المكانة المرموقة على الصعيدين الآسيوي والعالمي.

منصور بن زايد يتسلم هدية تذكارية من عادل عزت

حضر اللقاء معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينغ، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، وراشد علي الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.