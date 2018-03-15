الموسم الجديد من دوري الخليج العربي ينطلق في أغسطس

تم الاتفاق خلال ورشة العمل التي عقدتها لجنة دوري المحترفين مع مدربي أندية دوري الخليج العربي على أن تكون بداية الموسم الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩ خلال أغسطس المقبل.

حدد الحضور يومي ١٧ أو ٢٤ أغسطس لإقامة مباراة كأس السوبر في العاصمة المصرية القاهرة على أن تقام الجولة الأولى من دوري الخليج العربي يومي ٣٠ و٣١ أغسطس وينتهي الموسم منتصف مايو ٢٠١٩.

‏ فيما ناقش الحضور كيفية مواجهة ضغط المباريات الذي ستعاني منه الأندية مع كثرة التوقفات بسبب كأس العالم للأندية ٢٠١٨ وكأس آسيا وكانت أهم المقترحات إمكانية إقامة كأس الخليج العربي بدون الدوليين خارج المدن المستضيفة لمباريات كاس اسيا خاصة وأن تلك البطولة تقام بدون اللاعبين الدوليين.

تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن تمنح الأندية مهلة لدراسة مقترح الموسم الجديد حتى يوم الاثنين المقبل وتخاطب لجنة المحترفين بالتعديلات المطلوبة قبل عرض البرنامج كاملا على لجنة المنتخبات الوطنية والاعتماد النهائي لبرنامج الموسم الجديد والمنتخب الوطني الأول حتى المشاركة في كأس آسيا.