"فخر أبوظبي" يعود بنقطة ثمينة من تبريز

عاد الجزيرة بنقطة ثمينة أمام تركتور سازي الإيراني وتحدى قرابة 42 ألف مشجع، عندما تعادل 1/1 في الجولة4 لدوري أبطال آسيا.

ورفع ممثل الدولة رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني للمجموعة "أ" مؤقتاً.

وبادر الجزيرة بالتسجيل عن طريق البرازيلي رومارينهو ق44، وعمل على خلق توزان نسبي خلال شوطي المباراة بتأمين منطقة الدفاع وصنع كثافة في منتصف الملعب، وتألق علي خصيف في الدفاع عن مرماه في اكثر من فرصة مؤكدة للتهديف للخصم، وكلل جهد خصيف باختياره افضل لاعب في المباراة، في المقابل رد تركتور سازي عن طريق لاعبه فرزاد حاتمي وسجل هدف التعادل ق78.

وتعتبر النتيجة إيجابية بالنسبة للجزيرة في ظل الغيابات المؤثرة وأبرزها علي مبخوت، أحمد العطاس، محمد جمال، محمد العطاس، فارس جمعة، محمد فوزي، حارب السعدي، واضطر تين كات المدير الفني للجزيرة ان يدفع بتشكيلة يغلب عليها طابع الشباب صغار السن.

وفي لفتة جميلة قطعت بعض جماهير الأحواز العربية مسافة طويلة من أجل حضور المباراة في تبريز ومساندة الجزيرة.