العنابي يتجاوز الإحباط ويقترب من النهائي

نجح الوحدة في تجاوز حالة الإحباط، التي أصابت الفريق في المباريات الأخيرة بعد سلسلة من النتائج السلبية في دوري الخليج العربي ودوري أبطال آسيا بالفوز المهم، الذي حققه على دبا الفجيرة مساء أول من أمس، بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد مدينة زايد الرياضية في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

وبات الوحدة على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى نهائي البطولة للمرة الثالثة في تاريخه عندما يلاقي دبا يوم 22 مارس الجاري في إياب الدور قبل النهائي، ومواصلة سعيه للتتويج باللقب للمرة الثانية بعدما كان قد أحرزه الموسم قبل الماضي، إذ منح الفوز برباعية العنابي أفضلية قبل مباراة العودة، واستطاع رد الدين للنواخذة، بعد خسارته في دور المجموعات من البطولة 1-2.

وأبدى الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة سعادته ورضاه عن أداء لاعبيه والنتيجة التي حققها الفريق، مؤكداً أن الوحدة كان بإمكانه حسم التأهل بعد تسجيله 4 أهداف لولا استقبال شباكنا هدفين.

وقال عقب اللقاء: «أعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد أمام دبا، والأمر الإيجابي أننا استعدنا أسلوبنا في السيطرة والاستحواذ على الكرة لأطول فترة ممكنة وهو الأسلوب الذي اعتدنا عليه في بداية الموسم باستثناء المباريات الأخيرة، وسجلنا 4 أهداف لكن للأسف كنا مطالبين بالانتباه بصورة أكبر لتفادي دخول مرمانا هدفين بسهولة، حيث كانت أمامنا فرصة لترجيح كفتنا وحسم تأهلنا للنهائي».

هدف

وأضاف: «أتمنى أن نواصل اللعب بأسلوبنا المعتاد نفسه في مباراتنا مع ذوب آهن الإيراني غداً الاثنين من أجل تحقيق الفوز وإحياء آمالنا في دوري أبطال آسيا رغم صعوبة المهمة، والمهم عدم الضغط على اللاعبين في ما يخص النتائج، لأن النتائج الإيجابية تتحقق عندما تقدم كرة جميلة، وأعتقد أن العودة والفوز أمام دبا الفجيرة خطوة مهمة بالنسبة لنا لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة».

وعن استخدام تقنية الفيديو خلال المباراة بعد إلغاء هدف لدبا الفجيرة من لمسة يد أوضح: «بالطبع سعيد بتطبيق تقنية الفيديو، فقد كنا محظوظين في هدف دبا الفجيرة الذي سجله داسيلفا بيده، وألغاه الحكم بعد الرجوع إلى الفيديو، وبالتأكيد استخدام تقنية الفيديو سيساعد الحكام كثيراً لأن أي شخص معرض للخطأ، كما ستساعد التقنية كرة الإمارات في التطور وتحد من الأخطاء المؤثرة في المباريات، وكنت أتمنى لو تم استخدام الفيديو في مباراتنا مع العين في دوري الخليج العربي خاصة في الهدف الثالث للعين الذي جاء من تسلل واضح، وكان بمثابة نقطة التحول في المباراة».

نتيجة جيدة

وأشار ريجيكامب إلى أن الفوز برباعية وبفارق هدفين عن دبا الفجيرة يعد نتيجة جيدة للفريق ولكن سنحاول تفادي دخول مرمانا أهدافاً في مباراة العودة وتكرار الفوز لتأكيد جدارتنا بالوصول للنهائي، وأضاف أن عدم التركيز تسبب في الهدف الثاني لدبا الذي جاء في لحظة عدم انتباه من لاعبي الوحدة بعد أن لعب لاعبو دبا الكرة بسرعة أدت إلى انفراد مهاجم المنافس بالمرمى، وتسجيل الهدف الثاني.

وشدد على أن استعادة الفريق لجهود المغربي مراد باتنا ومحمد عبد الباسط من شأنه إعطاء الفريق مزيداً من القوة، خصوصاً أن باتنا عانى من المرض قبل المباراة الماضية وخضع محمد عبد الباسط لتأهيل بعد تعرضه للإصابة، كما ننتظر عودة الظهير الأيمن محمد برغش والمدافع حمدان الكمالي في أسرع وقت لأنهم قادرون على مساعدة الفريق في المرحلة المقبلة.

تحضير

استأنف فريق الوحدة تدريباته أمس عقب قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة أمس بعد الفوز على دبا الفجيرة، وذلك استعداداً لمواجهة ذوب آهن الإيراني غداً الاثنين على استاد مدينة زايد الرياضية في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأساسي اليوم، ويضع من خلاله الجهاز الفني الملامح الرئيسية للخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، إذ من المنتظر أن تشهد قائمة العنابي عودة حمدان الكمالي للقائمة، وذلك بعد تواجده على دكة البدلاء في مباراة الوحدة ودبا الفجيرة أول من أمس.

إصابة طفيفة

طمأن ريجيكامب جماهير العنابي على حالة حارس المرمى محمد الشامسي الذي تعرض لإصابة في الوجه، مشيراً إلى أن إصابة اللاعب طفيفة، وعبارة عن كدمة أسفل العين ولن تمنعه من التواجد مع الفريق في المباراة القادمة أمام ذوب آهن الإيراني.

كاميلي: الحكم تجاهل استخدام «الفيديو»

قال البرازيلي باولو كاميلي المدير الفني لفريق الكرة بنادي دبا الفجيرة: إن حكم المباراة كان من المفترض عليه استخدام تقنية الفيديو في ركلة جزاء لم تحتسب للفريق في الشوط الأول من المباراة على غرار تطبيقه للتقنية في الهدف الذي سجله دياغو داسيلفا في الشوط الثاني، وألغاه الحكم بناء على قرار حكم الفيديو.

وأضاف: «بغض النظر عن صحة ركلة الجزاء من عدمها، ولكن من وجهة نظري كان يجب على الحكم طلب استخدام الفيديو للتأكد، ولكنه اتخذ القرار بمفرده دون الاستعانة بالتقنية مثلما حدث وألغى هدفاً لمصلحتنا بداعي لمسة يد، الذي أعتقد أنه كان قراراً صحيحاً».

حظوظ

وعن فرص الفريق في التأهل للنهائي قال: «الحظوظ ما زالت قائمة وسنحاول الفوز في مباراة العودة رغم صعوبة المهمة، وأعتقد أن الوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى أمر إيجابي بالنسبة لدبا الفجيرة وسيدخل في سجلات النادي، ولكننا لم نودع البطولة بعد وسنحاول تسجيل هدفين وعدم استقبال شباكنا لأية أهداف».

اعتراض

أبدى جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة اعتراضه على تقنية حكم الفيديو الجديدة التي يقوم اتحاد الكرة بتطبيقها حالياً من خلال مسابقاته الموسمية، لافتاً إلى أن التقنية الجديدة تقتل وتقلل من إثارة كرة القدم، إذ لم يتم تطبيقها بالصورة السليمة أثناء المباريات، مشيراً إلى الأخطاء التحكيمية التي رافقت مباراة فريقه دبا في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي أمام العنابي أول من أمس، منوهاً بأن المحاضرة التي سبقت المباراة التي قدمها الحكم الدولي خالد الدوخي للتنوير بالتقنية الجديدة للفيديو للاعبين وكذلك الإداريين ركزت التساؤلات فيها حول من يتخذ القرار النهائي في المباراة هل هو حكم الساحة أم حكم الفيديو ليرد الدوخي: إن حكم الساحة هو الذي يتخذ القرار النهائي في كل الحالات، لكنه سيلجأ لتقنية الفيديو من خلال الحالات المشكوك فيها أو التي تفوت عليه أثناء المباراة على أن يراجع شاشة الفيديو الموجودة حول الملعب، لكن حكم مباراتنا أمام العنابي يحيي الملا ارتكب أخطاء عدة تمثلت في عدم رجوعه للفيديو لحظة تسجيل المحترف البرازيلي ديغو داسيلفا لهدف احتسبه الحكم في بدايته، لكنه لم يكلف نفسه للذهاب إلى الفيديو لإلغاء الهدف الذي تم إلغاؤه عبر سماعة التليفون فقط، لافتاً إلى أن الملا كان حري به الذهاب للتأكد من صحة الهدف من عدمها.

باتنا: شاركت رغم الإعياء والمرض

كشف المغربي مراد باتنا مهاجم فريق الوحدة، أنه أصر على المشاركة في مباراة دبا الفجيرة، رغم عدم اكتمال شفائه من نزلة البرد التي كان قد تعرض لها قبل مباراة الفريق مع ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن الفريق كان بحاجة إلى جهوده، ولذلك رغبته في المشاركة ومساعدة زملائه، طغت على شعوره بالتعب.

وقال: «حالفني التوفيق في تقديم أداء جيد بعد دخولي في الشوط الثاني، وقد شعرت أن الفريق بحاجة إلى جهودي في المباراة المهمة، كونها في الدور نصف النهائي، رغم أنني ما زلت أعانى من آثار المرض، وحاولت بذل أقصى مجهود لمساعدة الفريق على تحقيق الفوز». وتابع: «نسعى لاستعادة التوازن في المباريات المقبلة، خاصة أن أمامنا مباراة في غاية الأهمية أمام ذوب آهن». أبوظبي - البيان الرياضي

خلفان: الهدف الثالث نقطة تحول

اعتبر يوسف خلفان لاعب دبا الفجيرة، أن الهدف الثالث الذي أحرزه الوحدة من ركلة جزاء، بمثابة نقطة التحول في المباراة، مؤكداً أن النتيجة كانت قبل احتساب ركلة الجزاء، تقدم الوحدة بهدفين لهدف، وهو ما يمنحنا فرصة للتعويض في مباراة العودة، ولكن الأخطاء أدت إلى تسجيل العنابي هدفيه الثالث والرابع، ما صعّب من مهمتنا.

وقال: «ظهرنا بشكل جيد في المباراة، وحاولنا شن هجمات كثيرة على مرمى الوحدة، واستطعنا الضغط عليهم على مدار شوطي المباراة، وسنحت لنا فرص عدة، لم نتمكن من استغلالها، إلى أن قلصنا الفارق بالهدف الثاني قبل نهاية المباراة، وأعتقد أنه كان بإمكاننا الخروج بنتيجة أفضل، ولكن في كرة القدم، إذا لم تستغل الفرص، تصبح عرضة لاستقبال الأهداف، وأمامنا فرصة للتعويض في الإياب». أبوظبي - البيان الرياضي