يعقوب السعدي أفضل إعلامي عربي في استفتاء «الأهرام»

للعام الثاني على التوالي اختارت بوابة الأهرام المصرية الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية كأفضل إعلامي عربي لعام 2017، ذلك في الاستفتاء السنوي الكبير الذي تجريه مؤسسة الأهرام المصرية كأحد أضخم وأكبر الاستفتاءات الرياضية على مستوى الوطن العربي لاختيار الأفضل في عدد من التخصصات المختلفة في الوسط الرياضي.

وجاء اختيار يعقوب السعدي كأفضل إعلامي عربي بإجماع آراء لجنة الاستفتاء التي يضم مجلس أمنائها كوكبة من أبرز وأشهر نجوم الرياضة والإعلام برئاسة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم وبإشراف عبد المحسن سلامة رئيس مجلس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام نقيب الصحافيين، ويشرف على الاستفتاء وينظمه عمرو الدردير رئيس تحرير بوابة الأهرام الرياضية، كما حضر التتويج رجاء الله السلمي رئيس لجنة الإعلام بهيئة الرياضة السعودية.

حيثيات

وأشارت اللجنة في حيثيات قرارها إلى أن اختيار يعقوب السعدي كأفضل إعلامي عربي جاء للجهود الكبيرة والمميزة التي قدمها طيلة العام الماضي 2017 عبر قنوات أبوظبي الرياضية بوصفه رئيساً لهذه القنوات إضافة إلى ما قدمه برنامج القاهرة أبوظبي من قيمة مضافة ومستوى ساهم بشكل كبير في تأكيد التقارب والمحبة بين الجماهير العربية وخاصة بين مصر والإمارات، وأكدت اللجنة في اختيارها على الإخلاص المهني الواضح في الرسالة الإعلامية التي يقدمها من خلال شاشة أبوظبي الرياضية.

وتنظم مؤسسة الأهرام أعرق مؤسسة صحفية في العالم العربي، هذا الاستفتاء السنوي لاختيار الأفضل في عدد من فروع الرياضة تجمع كل جوانبها.

اعتزاز

وألقى السعدي فور تسلمه الجائزة كلمة في الحفل أكد فيها اعتزازه بهذا الاختيار الذي يتضاعف عندما يأتي من مصر بلد الحضارة والثقافة والفكر منذ قديم الزمن، وشكر السعدي مؤسسة الأهرام والقائمين على الاستفتاء، قائلاً: بالطبع التكريم شيء جميل يؤكد لمن يعمل أنه يسير في الطريق الصحيح خاصة إذا جاء هذا التكريم من مؤسسة ذات تاريخ حافل مثل مؤسسة الأهرام الكبيرة التي تفتحت عيوننا جميعاً على ما تقدمه من إعلام رصين صادق وثقافة وفكر وتنوير وهو ما حافظت عليه الأهرام ويتواصل جيلاً بعد جيل في هذه المؤسسة العملاقة.

وقال السعدي: إنه لفخر لي أن أحصل على لقب أفضل إعلامي عربي للعام الثاني على التوالي من الأهرام، وهو ما أرى أنه جاء تتويجاً لجهد سنوات طويلة عملت فيها بكل التفاني والإخلاص.

تأكيد الجهود

من جانبه، قال عمرو الدردير رئيس تحرير بوابة الأهرام الرياضية مقرر لجنة الاستفتاء أن اختيار الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي جاء تاكيداً لجهوده المخلصة لعمله الإعلامي، وقال: إننا في الأهرام نعتز بوجود إعلامي عربي بهذا المستوى والنزاهة والاحترام المهني، الذي نتمنى أن يتواجد في كل مؤسسة إعلامية عربية.