«الإمارات للدراجات الهوائية» يتألق في فرنسا وسلوفينيا

سجل فريق الإمارات للدراجات الهوائية انطلاقة قوية في سباقات هذا الأسبوع، بعد تحقيق انتصارين لافتين عبر نجميه السلوفيني تادي بوجاتشار، والبرتغالي إيفو أوليفيرا، وذلك ضمن منافسات كل من «كريتيريوم دو دوفينيه» في فرنسا، و«طواف سلوفينيا»، ففي فرنسا، فاز النجم السلوفيني تادي بوجاتشار بسباق «كريتيريوم دو دوفينيه 2025» المرحلة الأولى، التي امتدت لمسافة جبلية صعبة وصولاً إلى قمة «مونلوسون»، متفوقاً على نخبة من أبرز الدراجين العالميين.

وأنهى بوجاتشار المرحلة بزمن قدره 4:40:12 ساعات، متقدماً على الدنماركي جوناس فينجيجارد «فريق فيسما - ليز أ بايك»، وماتيو فان دير بويل فريق «ألبيسين - ديسيونينك»، ليعتلي الصدارة ويظفر بالقميص الأصفر. وفي سلوفينيا، توج الدراج البرتغالي إيفو أوليفيرا، من فريق الإمارات، بطلاً للمرحلة الخامسة والأخيرة من طواف سلوفينيا، بعد أداء تكتيكي متميز لمسافة 124 كيلومتراً .

يذكر أن النمساوي فيليكس غروسشارتنر، وهو من فريق الإمارات أيضاً، أنهى طواف سلوفينيا في المركز الثاني بالترتيب العام النهائي.