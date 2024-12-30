عزان بطل سباق «سيف الشرف» في «السلم للدراجات الهوائية»

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توج عبدالعزيز صلاح عزان، دراج فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «أي بي أتش»، مساء أمس، بطلاً لسباق «سيف الشرف» للهواة الإماراتيين ضمن فعاليات الدورة التاسعة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتعتبر البطولة الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية التي تبلغ 3.5 ملايين درهم.

وقام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإعطاء شارة انطلاقة السباق، يرافقه عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وبحضور أعضاء اللجنة العليا المنظمة.

كما قام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة قرية البطولة، والاطلاع على التحضيرات التي قامت بها اللجنة المنظمة العليا للسباق الذي امتد لمسافة 143 كلم في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم الطبيعية، وشهد المسار المرور بمناطق جديدة ضمن جهوده إبراز أجمل المناطق التي تزخر بها دبي.

وتميز السباق، الذي سجل مشاركة 152 دراجاً، بالأجواء الاحتفالية وهو الذي تم إطلاق مسمى «سيف الشرف» عليه، احتفاء بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أكاديمية ساندهيرست الملكية في المملكة المتحدة مؤخراً ونيله «سيف الشرف» لفئة الطلاب الدوليين والمركز الأول في الدراسات العسكرية الأكاديمية والتطبيقية ليصبح أول خريج إماراتي يحصل على هذين التقديرين معاً.

واستحوذ فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على المراكز الأولى، حيث توج عبد العزيز صلاح عزان بطلاً للسباق، وجاء زميلاه راشد محمد البلوشي وهلال الحربي في المركزين الثاني والثالث، ليحصل بذلك فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على المركز الأول في فئة الفرق، يليه فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وفريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي «ب» في المركز الثالث. وأسفرت باقي النتائج عن فوز طارق البلوشي من فريق ياسي بجائزة «فوق 40 عاماً»، وسعود الزعابي على جائزة السرعة في منتصف الطريق.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة التي جعلت بطولة السلم ترسخ موقعها كواحدة من أهم البطولات الرياضية في الدولة والمنطقة، وتنجح في تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها عبر تحفيز أبناء المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، مع تحفيز المبدعين في رياضة ركوب الدراجات عبر هذه السباقات التي أصبحت ذات مستوى احترافي على كافة الصعد الفنية والتنظيمية، من خلال تعاون الجهود بين اللجنة المنظمة العليا والجهات الحكومية من شركاء النجاح.

كما تقدم الفلاسي، بالشكر إلى الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تشريفه بطولة السلم بحضور سباق «سيف الشرف»، وإعطائه شارة الانطلاقة، إلى جانب لقاء أعضاء اللجنة العليا المنظمة وفرق العمل وتحفيزهم بكلماته الدافئة، التي من شأنها أن تحفزنا على مضاعفة الجهود في الدورة التاسعة من بطولة السلم التي تتطلع للسير على درب الإنجازات والتفوق على خطى جميع السباقات في الدورات الثماني الماضية. يذكر أن الدورة التاسعة من بطولة السلم، ستتواصل مع إقامة سباق النخبة الرجال 19 يناير 2025، ثم السباق الصحراوي 9 فبراير 2025، وسباق السيدات 16 فبراير 2025.