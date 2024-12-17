مونديال الدراجات الهوائية في المناطق الحضرية اليوم

يستضيف مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات، النسخة السابعة من بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية «أبوظبي 2024»، التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الجمعة المقبل. تشمل منافسات البطولة تخصصين، هما: بي إم إكس فري ستايل «بارك – فلاتلاند»، وترايلز (للنخبة سيدات، للنخبة رجال في فئتي 20 و26 بوصة، الناشئين في فئتي 20 و26 بوصة، والفرق المختلطة».

كما تستضيف أبوظبي غداً وبعد غدٍ «المنتدى العالمي للتنقُّل ومدن الدراجات الهوائية 2024»، الذي يُقام لأول مرة في دولة الإمارات وقارة آسيا، والذي يركز على تعزيز التنقل المستدام، ودور ركوب الدراجات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن الشعبية المتزايدة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية في أبوظبي، تعود لجاهزية البنية التحتية المتطورة، ومبادرات الحكومة الطموحة. واختتم قائلاً: «يسعدنا الترحيب بجميع المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وبالزوار من جميع الأعمار، للاستمتاع بهذا الحدث المميز.