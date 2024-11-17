جريجا بول وأوليفيا باليستي بطلا سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية

تُوج الدرّاج جريجا بول من فريق شباب الأهلي بطلاً لفئة الرجال، بينما فازت أوليفيا باليستي من فريق شرطة دبي بلقب فئة السيدات في منافسات النسخة الثالثة من سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية، بمشاركة أكثر من 1000 دراج ودراجة، تنافسوا على جوائز إجمالية بلغت قيمتها مليوني درهم. ويُعد الحدث واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات، حيث انطلق السباق من مهرجان الشيخ زايد في الوثبة وانتهى في مدينة العين.

وفي فئة المواطنين، جاء في المركز الأول عبد الله الحمادي، وجابر المنصوري ثانياً، وفاروق محمود في المركز الثالث، فيما توجت الشيخة مدية آل مكتوم بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني غاية المحرزي، وحلت في المركز الثالث مروى كهوار.

وفي منافسات الفرق، أحرز فريق نادي شباب الأهلي المركز الأول لفئة الرجال، وجاء فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وحل فريق ياسي ثالثاً، أما في فئة السيدات، فقد تصدر فريق شرطة دبي الترتيب، يليه فريق ايرويركس ريسنغ في المركز الثاني، وفريق أسترو فالكون في المركز الثالث.

حضر مراسم التتويج الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والعميد عصام عبدالله آل علي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، والعقيد حمد خلفان الكتبي ممثل شرطة منطقة العين.

والدكتور سيف سلطان الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل، والمهندس راشد مصبح المنعي مدير عام بلدية مدينة العين بالإنابة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سالم الظاهري المدير التنفيذي للخدمات المساندة - ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وفؤاد درويش ممثل بالمز الرياضية، وسلطان محمد النيادي ممثل برجيل القابضة، وأيمن البيجاوي ممثل بن حمودة للسيارات، وعبدالواحد جمعة فريش ممثل تدوير، والنخيرة الظاهري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وسام رينوف ممثل وولفيز.

وأعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره بنجاح السباق قائلاً: للمرة الثالثة، يحقق سباق بايك أبوظبي جران فوندو نجاحاً كبيراً بمشاركة واسعة من أكثر من 70 جنسية، هذا النجاح يعزز التزامنا بدعم المجتمع وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات والمنطقة. وأضاف: أتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين، وأشكر كل المشاركين، سواء الذين شاركوا لأول مرة أو من اعتادوا على السباق، ونتطلع لاستقبالهم في 2028 مجدداً.