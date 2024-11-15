برعاية منصور بن محمد.. «جولة دبي» تحسم أبطال النسخة الأولى لمونديال «ترايثلون تي 100»

تحسم الجولة الختامية لنهائيات بطولة العالم للترايثلون تي 100، التي تستضيفها دبي غداً وبعد غد، أبطال النسخة الأولى لفئتي السيدات والرجال، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 3000 رياضي يتقدمهم المصنفون الأوائل عالمياً في سباقات الترايثلون، من بينهم البلجيكي مارتن فان ريل، المصنف الأول في فئة الرجال، والدنماركي ماجنوس ديتليف، والنيوزيلندي كايل سميث، والفرنسي سام لايدلو، والهولندي يوري كولين، والبريطاني أليستير براونلي.

وفي فئة السيدات تشارك كل من الأمريكية تايلور نيب، والأسترالية آشلي جنتل، والبريطانية لوسي تشارلز، والسويسرية جولي ديرون، وعدد من اللاعبات صاحبات الأرقام القياسية عالمياً.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه كل من سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسام رينوف، الرئيس التنفيذي المؤسس لمؤسسة رياضيي الترايثلون المحترفين، وكريس جيميل، رئيس التسويق والتجارة في الاتحاد الدولي للترايثلون، بحضور ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، كما تحدث فيه أبطال الترايثلون الأولمبيون ومتصدرو البطولة الأمريكية، تايلور نيب، الحائزة الميدالية الأولمبية، والمصنفة الأولى في فئة تي 100 للمحترفين سيدات، والبطل الأولمبي والمصنف الأول في فئة تي 100 للمحترفين رجال، مارتن فان ريل من بلجيكا، والإماراتيان هناء النابلسي وخليفة الدرمكي، ممثلان عن فريق الإمارات، بهدف تسليط الضوء على السباق الحاسم للموسم.

وتقام منافسات البطولة من خلال 7 سباقات، تتصدرها سباقات السباحة لمسافة 2 كم، وركوب الدراجة لمسافة 80 كم، والركض لمسافة 18 كم.

وعلى مدار الموسم جمع الرياضيون نقاطاً في سلسلة من السباقات، التي أُقيمت في مدن عالمية مثل ميامي، وسنغافورة، وسان فرانسيسكو، ولندن، وإيبيزا، ولاس فيغاس.

وتمثل نهائيات دبي الفرصة الأخيرة لأفضل الرياضيين في تصنيف منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين، لتحقيق نقاط إضافية، نحو سعيهم للفوز بلقب البطولة العالمية للترايثلون (تي 100) في نسختها الأولى.

ستكون الأجواء حماسية للغاية في السباق الختامي غداً (سباق السيدات)، حيث يكون سباق السرعة، والأحد 17 نوفمبر (للرجال)، حيث يتنافس المشاركون في سباق 100 كيلو متر، الذي يبدأ من شاطئ شروق الشمس وصولاً إلى ميدان، وتبدأ منافسات الهواة في الساعة 6:30 صباحاً، فيما تبدأ منافسات المحترفين في الساعة 1:30 ظهراً.

مركز عالمي

وقال سعيد حارب: «يسرنا استضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون تي 100، التي تقام لأول مرة، ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم، هذه البطولة تجمع نخبة الرياضيين الأولمبيين وأبطال العالم، ليعيشوا أفضل تجربة لهم في المحطة الختامية، التي يتم فيها تتويج الأبطال بدبي، دبي أصبحت مركزاً عالمياً لرياضة الترايثلون، حيث يتم سنوياً تنظيم سباقات للرجال والسيدات والمحترفين والهواة، مع توفر كل عوامل النجاح لها من بنية تحتية وخبرات وطنية قادرة على تنظيم أكبر البطولات الدولية، تحفل أجندتنا السنوية بالعديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، حيث نحرص دائماً على دعم التنوع في تنظيم الفعاليات، لتوفير الفرصة لجميع أفراد المجتمع من الرياضيين والهواة على ممارسة ومتابعة مختلف الرياضات، لترسيخ نمط الحياة الصحي النشط، وتعزيز جودة الحياة في دبي.

من جهة قال أحمد الخاجة: «تعزز مشاركة نهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي100 في دبي مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للرياضة، وبالأخص بعد إقامة هذا الحدث الرائد في العديد من الوجهات الشهيرة المختلفة حول العالم مثل ميامي وسنغافورة من قبل. وتتماشى هذه البطولة، التي تقام خلال تحدي دبي للياقة 2024، مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تترسخ حول تحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. كما تعزز إقامة نهائي البطولة أجندة دبي للفعاليات المهمة والمميزة، وتلهم مجتمعنا لتبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، مع إنشاء بيئة شاملة، تشجع الجميع على المشاركة والاهتمام باللياقة البدنية».

وأشاد سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة رياضيي الترايثلون المحترفين بالإمكانات العالمية، التي تتميز بها دبي لاستضافة منافسات مثل نهائيات بطولة العالم تي 100، وقال: «لقد كان طموحنا على الدوام يتمثل في تتويج أبطالنا العالميين في سباق مذهل في موقع مميز. ونظراً للاهتمام الهائل، الذي شهدناه في دبي من مجتمع الترايثلون على المستويين المحلي والدولي، فإننا نعلم أن المدينة ستضمن لنهائيات البطولة العالمية للترايثلون تي 100 الختام، الذي تستحقه».