«الإمارات للدراجات» وصيفاً في سباق «جيرو دي إيطاليا»

أنهى المكسيكي ايزاك ديل تورو دراج فريق الإمارات - أكس آر جي للدراجات الهوائية، مشاركته في سباق جيرو دي إيطاليا بالعبور إلى خط النهاية في روما ضمن المجموعة الرئيسية، وذلك خلال مشاركته الأولى في هذا السباق ليحقق المركز الثاني في التصنيف العام. وبهذا الإنجاز أصبح ايزاك ديل تورو أصغر متسابق يصعد منصة التتويج في تاريخ سباق جيرو دي إيطاليا، وأول مكسيكي يتوج بقميص أفضل دراج شاب.

وشهد السباق تألقاً لافتاً للنجم البالغ من العمر 21 عاماً، إلى جانب زملائه في فريق الإمارات - أكس آر جي، الذين صعدوا جميعاً إلى منصة التتويج في روما احتفالاً بفوزهم بالوصافة في التصنيف العام للفرق. وقد أنهى فريق الإمارات - أكس آر جي، أول الطوافات الكبرى لهذا الموسم بأداء لافت توج بانتصارين مميزين في المراحل بفضل خوان أيوسو وديل تورو.

وعلى مدى 11 يوماً التالية من السباق، برز تورو مقدّماً أداءً متميزاً في أعرق المراحل، ليمنح المكسيك حلم تحقيق أول لقب في تاريخ الطوافات الكبرى.

وبتخطّيه رقم فاوستو كوبي المسجل في جيرو دي إيطاليا عام 1940، أصبح ديل تورو أصغر متسابق في تاريخ السباق يرتدي القميص الوردي لمدة 11 مرحلة متتالية.

وبذلك اختتم فريق الإمارات - أكس آر جي السباق بنجاح باهر، حيث صعد ديل تورو إلى منصة التتويج، وحقق براندون ماكنولتي المركز التاسع، إلى جانب الفوز بتصنيف الفرق، وحصول فيليبو بارونشيني على المركز السابع في المرحلة 21.

من جانب آخر اختتم فريق الإمارات - أكس آر جي، مشاركته في طواف النرويج 2025، بحصول جان كريستين على المركز الثالث على منصة التتويج.