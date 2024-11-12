شرطة دبي تُكرم الفائزين في سباق «الروح الإيجابية» للدراجات الهوائية للمحترفين

كرمت شرطة دبي مُمثلة في إدارة «نادي ضباط شرطة دبي»، ومجلس الروح الإيجابية، الفائزين بسباق «الروح الإيجابية» للدراجات الهوائية للمُحترفين الذي أقيم في النادي، تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبمشاركة 122 متسابقاً، من بينهم 92 متسابقاً و30 مُتسابقة.



وكرم الرائد عادل محمد حسن، مدير تطوير مشاريع نادي الضباط، وفاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، الفائزين في المسابقة حيث حصل على المركز الأول عن فئة الرجال، فرانشيسكو بيتيني من إيطاليا بزمن 6 دقائق و40 ثانية و120 جزءاً من الثانية، وعلى مستوى السيدات، حلت في المركز الأول أوليفيا باليسيت من دولة ليتوانيا، بزمن 6 دقائق و36 ثانية و560 جزءاً من الثانية.



وأثنى الرائد عادل محمد حسن على المنافسات القوية في السباق، مؤكداً أنه يعكس المشاركة المجتمعية في تكوين مجتمع رياضي صحي ومتلاحم، تزامناً مع الفعاليات الرياضية المُصاحبة للدورة الثامنة لتحدي دبي للياقة.



وأكدت فاطمة بوحجير أن السباق، من المبادرات التي تنفذها إدارة نادي الضباط بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، والهادفة إلى ترسيخ قيم التعاون والإيجابية وتشجيع أسلوب الحياة المتوازن الذي يجمع بين الرياضة والتغذية السليمة.