خلفان بلهول: دبي مدينة رياضية على مدار العام



أكد خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أنه بفضل الفعاليات الرياضية العديدة باتت دبي مدينة رياضية على مدار العام، مشيرا إلى أن مجتمع الإمارة رياضي سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين وقيادتها رياضيون من الطراز الأول.



وقال: "مجتمعنا رياضي سواء كان من المقيمين أو المواطنين، وقادتنا رياضيون من الطراز الأول، ونعتز بهذا الأمر، وخلال الشهر الحالي يتم التركيز بشكل مكثف على الرياضة نظرا لتزامنه مع تحدي دبي للياقة.".



وأضاف: "مثلما شاهدتم في تحدي دبي للدراجات الهوائية ، الأرقام مبهرة دائمًا وفي تصاعد، هناك ما يقرب عن 40 ألف مشاركة، وهذا رقم مميز جدًا".



وتابع: "هناك أيضًا برامج للجري وأنشطة متنوعة، ونفتخر بكل من يشارك في هذه المناسبة. ونسعى لتطوير هذه الفعاليات من عام إلى آخر لتحقيق مشاركة أوسع وتجربة أفضل للجميع