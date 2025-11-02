Al Bayan
ركوب الدراجات

باكاري سانيا: دبي تلهمني لأكون قدوة في نمط الحياة الصحي

تصوير : باتريك كاستيلو
تصوير : باتريك كاستيلو

عدنان الغربي


أعرب النجم الفرنسي السابق باكاري سانيا عن سعادته بالمشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية، مؤكدًا أن النشاط البدني جزء أساسي من أسلوب حياته، وأنه يسعى من خلال مشاركته إلى تشجيع الناس على تبنّي نمط حياة صحي.


وقال سانيا: "الرياضة جزء من شخصيتي، ومن الجميل أن أرى الناس يستيقظون باكرًا لممارسة التمارين. الحفاظ على النشاط أمر ضروري للصحة، ويجب أن يكون جزءاً من روتيننا اليومي."
وأضاف: "بما أنني أعيش في دبي، أشعر أن عليّ أن أكون قدوة في هذا المجال. هذه التجربة جديدة بالنسبة لي، فأنا لم أمارس رياضة ركوب الدراجات بهذا الشكل من قبل، لكنني متحمس للغاية وأتطلع لخوض هذا التحدي مع المشاركين الآخرين."