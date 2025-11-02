عبد الله الفلاسي: تحدي اللياقة جعل دبي مدينة متجددة



أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مبادرة تحدي دبي للدراجات الهوائية خلقت حراكا مجتمعيا لافتا، ويجعل دبي مدينة متجددة دائما، مشيرا إلى التحدي نجح في استقطاب أصحاب الدراجات من كل مكان إلى شارع الشيخ زايد.



وقال:" لا شك أن مبادرة تحدي دبي للياقة 30* 30، أوجدت نشاطا بين أفراد المجتمع، وتساهم في تحقيق الصحة العامة، والحياة الاجتماعية، حيث تجذب عائلات بكامل أفرادها صغارا وكبارا، أنه حراك مجتمعي يخلق أمل جديد لحياة سعيدة وسليمة للجميع.



وشهدت مبادرة «تحدي دبي للدراجات الهوائية» التي أقيمت صباح اليوم مشاركة مجتمعية واسعة و أجواءً استثنائية عكست روح دبي النابضة بالحياة، حيث عمّت أجواء الحماس والطاقة الإيجابية بين آلاف المشاركين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لخوض تجربة رياضية فريدة تجمع بين اللياقة والترفيه.