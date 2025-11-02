سعيد حارب: تحدي دبي للياقة نموذج يحتذى به عالميا



أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لها أبعاد كبيرة وغرست ثقافة الرياضة أسلوب حياة لدى العديد من أفراد المجتمع وخاصة العائلة وباتت نموذج يحتذى به عالميا.



وقال حارب: «منذ انطلاق النسخة الأولى، شهدنا تطوراً لافتاً في حجم المشاركة ونوعيتها، إذ بدأت المشاركة فردية ثم تحولت إلى مشاركة عائلية واسعة، وأصبحنا نرى جيلاً كاملاً من المشاركين الذين حافظوا على تواجدهم في كل عام، ما يؤكد نجاح التحدي في بناء عادات صحية إيجابية داخل المجتمع».



وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى أن «تحدي دبي للياقة» بات نموذجاً يحتذى به عالمياً، قائلاً: «المبادرة لم تعد محصورة داخل حدود دبي، بل تجاوزتها إلى العالمية، فهناك مشاركون من مختلف دول العالم يتابعون التحدي سنوياً ويشاركون فيه بطريقتهم الخاصة، موضحا إلى أن المبادرة رسالة رياضية مجتمعية وثقافية.».



وقال حارب إن مبادرة تحدي دبي للياقة تسهم في تعزيز الألفة والتلاحم بين أفراد المجتمع، وقال:" ما نشهده اليوم من مشاركة من مختلف فئات المجتمع، من كبار المسؤولين إلى أفراد العائلات والأطفال، يعكس روح الفرح والطاقة الإيجابية التي يجسدها تحدي دبي. فالناس لا يشاركون فقط لأداء النشاط البدني، بل للاحتفال بالحياة والنشاط ضمن أجواء مجتمعية صحية».