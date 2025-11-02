مروان بن غليطة: تحدي دبي للياقة تحول إلى حراك مجتمعي يشمل الجميع



أكد المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي، أن تحدي اللياقة يشهد سنويا زيادة في عدد المشاركين، ما يدل أن المبادرة تحولت إلى حراك مجتمعي جاذب للجميع ، معربًا عن شكره للقائمين على تنظيم تحدي دبي للياقة.



وقال: "في كل عام نشهد فيها تغيرًا وتوافدًا أكبر من المشاركين، وهذا إن دل على شيء، يدل على أن المبادرة أصبحت حراكًا مجتمعيًا يشمل الكل". وأضاف: سعداء بالمشاركة، الجميع يستفيد من المبادرة خاصة القطاع الرياضي، إضافة إلى أنها تشكل فرصة للاطلاع على معالم المدينة.".



وتابع: "الحراك المجتمعي هذا هو ما يجعل دبي كلها تنبض بالحياة، وتتحول الرياضة إلى أسلوب حياة في هذه المدينة المستقبلية الرائعة بما يدعم رؤيتنا لمدينة مستدامة".



وقال بن غليطة إن تكامل جهود الجهات الحكومية في دبي يهدف إلى جعل الإمارة بيئة جاذبة لممارسة الرياضة، وتمكين أفراد المجتمع من الحركة بسهولة وممارسة حياتهم اليومية، وهذا نتاج الكثير من المرافق التي تم إنشاؤها، مثل مسارات الدراجات والحدائق والمرافق المتنوعة، والتي يمكن الاستفادة منها في أوقات الصباح والمساء، سواء للرياضة أو للاجتماع أو للترفيه، مشيرا إلى أن دور بلدية دبي المساهمة في تجهيزها وجعلها آمنة ومستخدمة من الجميع.".