محمد المري: دبي مدينة الدراجات الهوائية



أكد الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن المشاركة الواسعة في تحدي دبي للدراجات الهوائية يثبت أن دبي مدينة الدراجات الهوائية بامتياز، وقال: حقيقة هذا التجمع غير العادي و الهائل من أعداد المشاركين يثبت بأن دبي مدينة الدراجات الهوائية لما توفره من بنية تحتية مناسبة لها.



وأضاف: تتوافر في دبي محلات متخصصة في صيانة الدراجات، ونقاط الإسعاف، وأهم شيء المسارات الآمنة في جميع مناطق دبي .



وأوضح المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن المشاركة من مختلف الأعمار والجنسيات دليل على أن الدراجة الهوائية أصبح لها صيت لما تلاقيه من اهتمام كبير في دولة الإمارات ومدينة دبي بشكل خاص.



وختم المري تصريحاته قائلا:" دبي أحيت روح الرياضة ونشرت ثقافة ممارستها بشكل أوسع و أتمنى هذه المبادرة تنتشر على مستوى أوسع وأوسع و ندعو كل محبي الدراجات الهوائية في العالم و الوطن العربي ودول مجلس التعاون أن لزيارة دبي للاطلاع على ما توفره من بيئة مثالية لراكب الدراجة الهوائية.