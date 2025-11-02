دراجة هوائية بدرهم واحد للمشاركين في تحدي دبي



قدمت إحدى الشركات دراجاتها الهوائية للمشاركين في تحدي دبي للدراجات الهوائية مقابل درهم واحد فقط خلال يوم الفعالية من الساعة الثالثة حتى الثامنة صباحًا.



وتنطلق الدورة السادسة من تحدي دبي للدراجات الهوائية هذا الصباح وسط توقعات بأن تسجل مشاركة واسعة وقياسية.



وشهدت المبادرة إقبالًا واسعاً من الجمهور الذي حرص على خوض التجربة في أجواء رياضية مليئة بالحماس والطاقة الإيجابية.



وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية دبي في تشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية الكبرى.



كما سجّل أصحاب محلات التأجير زيادة لافتة في الطلب، إذ بلغ سعر استئجار الدراجة الواحدة نحو 150 درهمًا لليوم. ويعكس هذا الإقبال الكبير الحماس المجتمعي للمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز، الذي يجسد روح دبي النشطة ويؤكد مكانتها كوجهة عالمية للرياضة واللياقة البدنية.