بتوجيهات حمدان بن محمد ..انطلاق الدورة الخامسة من تحدي دبي للدراجات الهوائية بمشاركة قياسية

استقطب عدداً قياسياً من المشاركين بلغ 37,130 دراجاً من الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم، انطلقت، صباح اليوم (الأحد) منافسات الدورة الخامسة من «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» على مسارين مختلفين، يمران بين أبرز وأشهر المعالم في دبي.

واستقطب «تحدي دبي للدراجات الهوائية» 2024 الذي يعكس التزام مجتمع دبي بالتحول إلى أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، عددا قياسيا من المشاركين بلغ 37,130 دراجاً من الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوار، الذين حصلوا على فرصة مميزة لمشاهدة معالم دبي الشهيرة، حيث تحول شارع الشيخ زايد ووسط المدينة صباح اليوم إلى مسار واسع للدراجات مع استضافته لتحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، والذي يمثل أكبر فعالية لركوب الدراجات في المنطقة.

وأتيحت للدرّاجين هذا العام فرصة الاختيار بين مسارين متميزين، الأول كان المسار المناسب للعائلات بطول 4 كم في وسط مدينة دبي - عبر بوليفارد الشيخ محمد بن راشد مروراً بدبي أوبرا وبرج خليفة - أو المسار الثاني فهو بطول 12 كم على شارع الشيخ زايد، مروراً ببرج خليفة، ومتحف المستقبل، وقناة دبي المائية، حيث بلغ إجمالي المسافة المقطوعة بالدراجات.

كما أتاح التحدي للمشاركين المحترفين الفرصة لإظهار مهاراتهم عبر تحدي جولات السرعة الممتع في فترة الصباح من خلال الالتزام بالحفاظ على متوسط سرعة يبلغ 30 كم/ساعة.

وبمجرد الانتهاء من هذه الجولات، توجه المشاركون لقضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة والأصدقاء والمشاركة في السباق الرئيسي.

وفي عرض رائع للوحدة، شاركت كل من الأمريكية تايلور سبيفي، واحدة من أفضل لاعبات الترايثلون المحترفات والحائزة على الميدالية الفضية في الترايثلون في أولمبياد باريس 2024، وصفية الصايغ، التي مثلت الإمارات في أولبمياد باريس في سباق الدراجات، في مسار بطول 12 كم تعبيراً عن شغفهما باللياقة البدنية. كما تتواجد تايلور في المدينة لحضور الجولة النهائية لبطولة دبي العالمية للترايثلون T100 في ميدان يومي 16 و17 نوفمبر. وأضاف حضورهما ومشاركتهما أجواء مفعمة بالطاقة بحيث سلطوا الضوء على الفوائد لتبني أسلوب حياة نشط، وملهم لجميع الحاضرين.

وشاركت سيارات شرطة دبي ودراجين من طلبات في الاحتفالات المبهجة قبل السباق. كما استمتع الدراجين بالأجواء الموسيقية التي أشرف عليها UNTOLD Dubai.

إضافة إلى مشاركة مدهش ودانة أيضاً عبر المسار المخصص للعائلات في وسط مدينة دبي، ما أضفى مزيداً من المرح على التحدي.

وظهر إبداع الدرّاجين من خلال تزيين دراجاتهم بالألوان المميزة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ما ساهم في خلق أجواء احتفالية مبهجة.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "حققت دورة هذا العام من تحدي دبي للدراجات الهوائية نجاحاً استثنائياً، وأكدت قوة الترابط بين أفراد مجتمعنا.

ويعكس هذا الإقبال منقطع النظير الالتزام بتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم، والسعي لاتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمشاركين وكافة أفراد المجتمع.

ونتطلع في مجلس دبي الرياضي إلى تقديم المزيد من فرص تعزيز اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية في المستقبل."

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يعد تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد حدثاً أساسياً ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، فهو يعكس التزام دبي الراسخ بالصحة واللياقة البدنية.

وتؤكد دورة هذا العام من التحدي التي شارك فيها الآلاف من سكان دبي وزوارها على الترابط والروح المجتمعية في المدينة.

وقد نجح التحدي في حث المشاركين من جميع الأعمار على تبني أسلوب حياة أكثر صحةً ونشاطاً، واكتساب عادات صحية مستدامة، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة أشهر الوجهات في دبي.

سعداء بأن نكون جزءاً من هذا الحدث المجتمعي المميز، الذي يسهم في التأكيد على مكانة دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم".

وحظي تحدي هذا العام بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة إعمار، ما وفّر تجربة سلسة وآمنة لجميع الدرّاجين.

كما تواجدت منصات ديكاثلون في موقع الفعالية لتقديم خدمات إصلاح الدراجات، بعد أن قدمت خدمات مجانية في متاجرها في الفترة التي سبقت التحدي.

وانطلقت الدورة الخامسة لتحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: مركز ذا برين آند بيرفورمنس التابع لدي بي ورلد، وديكاثلون، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وطلبات، وإعمار؛ إلى جانب الشركاء الرسميين: غرف دبي، وطيران الإمارات، وماي دبي؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات.

ومع تبقى أسبوعين فقط على ختام تحدي دبي للياقة، فإنه بوسع الراغبين في المشاركة وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، زيارة www.dubaifitnesschallenge.com للحصول على مزيد من المعلومات