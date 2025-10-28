فريق الإمارات للدراجات يزور المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات



بعد موسم استثنائي حافل بالإنجازات، وصل فريق الإمارات XRG للدراجات إلى دبي، حيث كانت محطته الأولى مقر مجموعة الإمارات. وخلال الزيارة، أتيحت الفرصة للموظفين، ومن بينهم عدد كبير من محبي رياضة الدراجات، للقاء أعضاء الفريق والتفاعل معهم في أجواء ودية.



واستقبل الفريق السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، الذي رحب بهم بحرارة في مقر المجموعة، وترأس الفريق تادي بوجاتشار، المصنف الأول عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) وبطل طواف فرنسا أربع مرات، ورافقه جواو ألميدا، المصنف الخامس عالمياً، إلى جانب الدراجين فلوريان فيرميرش، وجاي فاين، وجوناثان نارفايز، وتيم ويلينز، وذلك بحضور ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي للفريق.



وجاءت هذه الزيارة بعد موسم استثنائي حقق فيه الفريق رقماً قياسياً في عدد الانتصارات ضمن السباقات العالمية المختلفة، وشارك موظفو طيران الإمارات في الاحتفاء بإنجازات الفريق وتبادلوا الأحاديث مع أعضائه، بما يجسد عمق الشراكة التي تربط بين طيران الإمارات وفريق الإمارات XRG للدراجات.



وتعد طيران الإمارات الشريك الرئيسي للاسم والداعم المستمر للفريق منذ تأسيسه في عام 2017، وقد جددت الناقلة شراكتها مع الفريق في وقت سابق من هذا العام، ومن المقرر أن يشارك الفريق في فعالية مجتمعية للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات يوم 30 أكتوبر 2025، احتفالاً بالموسم المتميز الذي اختتمه بنجاح كبير.