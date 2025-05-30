«الإمارات للدراجات» يعزز صدارته في سباق «جيرو دي إيطاليا»

حقق المكسيكي الشاب، إيزاك ديل تورو، من فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، فوزاً بارزاً، أول من أمس، في المرحلة السابعة عشرة من سباق «جيرو دي إيطاليا» لعام 2025، بعد أداء استثنائي، أكد من خلاله أحقيته بارتداء القميص الوردي، معززاً صدارته للتصنيف العام.

وجاء هذا الانتصار بعد مرحلة حاسمة شهدت تنافساً قوياً، حيث تمكن ديل تورو «21 عاماً» من الرد على ضغوط منافسيه بهجوم قوي في الكيلومترات الأخيرة، توج به مجهوده الفردي على صعود مرتفعات «موتي»، لينفرد بالصدارة قاطعاً خط النهاية في مدينة بورميو بزمن قدره 3:58:48 ساعات.

وشكل الفوز أول انتصار لديل تورو في إحدى مراحل الطوافات الكبرى، وكتب اسمه في سجل السباق كونه أول دراج مكسيكي يحقق فوزاً في «جيرو دي إيطاليا» منذ 23 عاماً، وثاني مكسيكي في التاريخ ينجح بذلك، كما رفع رصيد فريق الإمارات من الانتصارات هذا الموسم إلى 40 فوزاً.

ونجح ديل تورو في إدارة المرحلة بتكتيك رفيع، معززاً بخطة دقيقة وضعها الفريق، ومستفيداً من دعم زملائه آدم ييتس ورافاو ماجكا وبراندون ماكنولتي، ما ساعده على مواجهة الهجمات المتكررة من أبرز المنافسين، وفي مقدمتهم ريتشارد كاراباز ورومان بارديه.

وأكد ديل تورو أن الهجوم في الصعود الأخير كان جزءاً من استراتيجية الفريق، مشيراً إلى ثقته الكاملة بزملائه والدعم الذي تلقاه خلال مجريات المرحلة.

وعلى صعيد الترتيب العام عزز ديل تورو موقعه في الصدارة بزمن إجمالي بلغ 65:30:34 ساعة، متقدماً على الإكوادوري كاراباز بفارق 41 ثانية، ويليه البريطاني سيمون ييتس بفارق 51 ثانية.