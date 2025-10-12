بوجاتشار يحقق إنجازاً تاريخياً لـ «الإمارات للدراجات» في سباق «إيل لومبارديا»



واصل النجم السلوفيني تادي بوجاتشار تألقه مع فريق الإمارات - XRG للدراجات الهوائية، محققاً إنجازاً تاريخياً جديداً بفوزه بسباق «إيل لومبارديا» للعام الخامس على التوالي، ليعادل الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي فاوستو كوبي، ويضيف فصلاً جديداً إلى موسمه الاستثنائي. وجاء فوز بوجاتشار بعد أداء هجومي قوي، حيث انطلق منفرداً قبل 34 كيلومتراً من خط النهاية، مظهراً سيطرة كاملة على مجريات السباق، ليعبر خط النهاية وحيداً في مدينة بيرغامو الإيطالية. بهذا الفوز، يصبح بوجاتشار ثاني دراج في التاريخ يفوز بثلاثة سباقات من فئة «المونومنت» خلال موسم واحد، بعد البلجيكي إيدي ميركس.



ويمثل الانتصار تتويجاً لموسم حافل شمل فوزه بطوافي فلاندرز ولييج - باستوني - لييج، واحتلاله مراكز متقدمة في باقي السباقات الكلاسيكية الكبرى، ليصبح أول دراج في التاريخ يصعد إلى منصة التتويج في جميع سباقات «المونومنت» الخمسة في موسم واحد.

كما رفع فريق الإمارات - XRG بهذا الفوز رصيده إلى 93 انتصاراً خلال الموسم الحالي، محطماً الرقم القياسي السابق «85 فوزاً» الذي سجله فريق كولومبيا - إتش تي سي عام 2009، ومؤكداً هيمنته على المشهد العالمي للدراجات. وأشاد بوجاتشار بعد السباق بأداء زملائه، قائلاً: الفوز خمس مرات متتالية في طواف لومبارديا أمر لا يُصدق. فريقي لعب دوراً كبيراً في هذا الإنجاز، وكل زميل ساهم في هذا الانتصار.