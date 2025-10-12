دراجات الإمارات تتوّج بـ 17 ميدالية في ختام البطولة العربية بالعراق



اختتم منتخب الإمارات للدراجات مشاركته المميزة في البطولة العربية للطريق، التي استضافتها محافظة السليمانية في العراق، محققاً حصيلة قياسية، بلغت 17 ميدالية ملوّنة، بواقع 11 ذهبية، وفضيتين، و4 برونزيات، ليؤكد تفوقه العربي، وهيمنته على سباقات الطريق في مختلف الفئات.

وواصل نجوم الإمارات تألقهم في اليوم الختامي، حيث أحرز عبد الله جاسم الميدالية الذهبية في سباق الفردي العام لفئة الكبار، محققاً الثنائية الذهبية، بعد فوزه سابقاً بسباق ضد الساعة، فيما جاء زميله أحمد المنصوري في المركز الثالث، متوجاً بالميدالية البرونزية.



كما توج البطل معضد المشغوني بذهبية سباق الفردي العام لفئة الناشئين، مؤكداً تفوق الدراجة الإماراتية في الفئات العمرية الصغيرة، بينما حصد منتخب الناشئين الميدالية الفضية في الترتيب الفرقي لسباق الفردي العام.

وعلى صعيد الفرق، واصل منتخب الإمارات للكبار تألقه، بتصدره الترتيب العام للفرق، متفوقاً على منتخبي العراق والأردن، ليؤكد جاهزيته الفنية العالية، وبرامجه الإعدادية الناجحة.



وجاءت هذه الإنجازات تتويجاً لجهود اتحاد الإمارات للدراجات، برئاسة منصور بوعصيبه، والدعم المستمر من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، ما عزز حضور الإمارات قوة رئيسة في رياضة الدراجات على المستوى العربي. وأكد مسؤولو الاتحاد أن النتائج المتميزة التي تحققت في البطولة، تمثل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرة الإنجازات في الاستحقاقات القادمة، مشيرين إلى أن رياضة الدراجات في الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور والاحتراف.