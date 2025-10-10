«الإمارات للدراجات» يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي للعام الثالث على التوالي



تصدر فريق الإمارات «أكس آر جي» للدراجات الهوائية تصنيف الاتحاد الدولي للدراجات «UCI» كأفضل فريق في العالم للعام الثالث على التوالي، بعد الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي بلغت 91 انتصاراً حتى الآن وقبل المحطة الأخيرة من ختام الموسم الحالي للفريق، كما تصدر لاعبه السلوفيني تادي بوجاتشار تصنيف الاتحاد الدولي بـ11480 نقطة.

وذكر الفريق في بيان له أنه سيشارك السبت في سباق لومبارديا بإيطاليا والذي يمتد لمسافة 241 كيلومتراً من كومو إلى بيرغامو، ليختتم بعدها موسمه الحالي.



من جانبه، حقق إيزاك ديل تورو دراج فريق الإمارات أكس آر جي فوزه الخامس عشر هذا العام، بعد تتويجه بسباق غران بيمونتي بإيطاليا أمس الخميس، إذ انفرد بالصدارة قبل 17.6 كيلومتراً من خط النهاية، وتمكّن من الحفاظ على تقدمه حتى اللحظة الأخيرة.