سباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» يكشف عن مسارات النسخة الثانية



كشفت اللجنة المنظمة لسباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من «طواف فرنسا»، الحدث العالمي المقام بالشراكة مع «شكودا» (Škoda) وبدعم من «مجلس دبي الرياضي»، عن تفاصيل النسخة الثانية المقررة 24 و 25 يناير 2026، والتي ستتميز بمسارات سباق جديدة وبرنامج أوسع من الأنشطة والفعاليات، كما أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل الرسمي للمشاركة أمام كل من يرغب بخوض هذه المغامرة الشيقة، والتي ستتيح الفرصة للدراجين الهواة والعائلات وجميع المهتمين فرصة عيش تجربة رائعة.





وتتضمن نسخة 2026 مسارات جديدة، انطلاقاً من «حي دبي للتصميم» (D3) وصولاً إلى «قرية إكسبو»، حيث تصطحب الدراجين في رحلة تعبر بهم بين بعض أروع معالم دبي الأيقونية. وبدءاً من «السباق الملحمي» (Epic Race) الأطول والممتد لمسافة 112 كيلومتراً وصولاً إلى «السباق الكلاسيكي» الأسهل الممتد لمسافة 61 كيلومتراً، تم تصميم كل مسار ليتميز بفرض التحديات وإتاحة فرص الاستمتاع على حد سواء.







وسينطلق المشاركون في الحدث من قلب «حي دبي للتصميم»، حيث تزين المسار المعالم الجميلة لوسط مدينة دبي قبل التوجه إلى مسارات أخرى معززة بلفات جديدة، شاملة واحدة حول «القرية العالمية»، بحيث يتم استعراض المزيد من محطات الجذب المعروفة في الإمارة.





أما خط النهاية، إضافة للبرنامج غير التنافسي يوم السبت، فسيكون في «قرية إكسبو» – التي تُعتبر مكاناً راقياً يتميز بمرافقه عالمية المستوى، وذلك بهدف توفير تجربة تتميز بأجواء ترحيبية لا تُنسى.







أما بالنسبة إلى «التجربة العائلية» (20 كلم) و«سباق الأطفال» (300 متر – 1.8 كلم)، فستعززان الأجواء المرافقة لهذا المهرجان، حيث تجمع الدراجين من مختلف الأعمار والقدرات ضمن احتفالية حقيقية برياضة الدراجات الهوائية.



وسيتم مجدداً منح المشاركين الفرصة لاختبار قدراتهم ضمن فئات الانطلاق السريع التي تشهد إقبالاً متزايداً، والمنافسة للفوز بقمصان «طواف فرنسا» الشهير، إلى جانب إمكانية اللقاء مع عدد من الدراجين الأسطوريين في «طواف فرنسا»، قبل الاحتفال بإنجازاتهم عند خط النهاية بأسلوب «طواف فرنسا».



وكانت النسخة الأولى من «لي تاب دبي» استقطبت 1000 مشارك، من بينهم 243 دراجاً دولياً و266 إماراتياً.





وتعزيزاً لمكانتها منصة رائدة للدراجين الهواة، كي يتمكنوا من تجربة روح «طواف فرنسا» في الشرق الأوسط، تسعى نسخة 2026 من «لي تاب دبي» لاستقطاب 2000 دراج ضمن الفئات المختلفة.





ومن خلال ما تتميز به من مزيج بين السباقات التنافسية والتجارب الملائمة للعائلات والفعاليات المجتمعية، تعد نسخة 2026 باستعراض المستويات المتنامية من الشغف في دبي برياضة الدراجات الهوائية على نطاق أوسع.





وقال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «سعداء بنجاح النسخة الأولى من السباق الدولي (لي تاب دبي) المقدم من طواف فرنسا للدراجات الهوائية (تور دي فرانس)، إن نجاح النسخة الأولى يؤكد قدرة كوادرنا الوطنية على تنظيم فعاليات عالمية المستوى وتقديم تجربة تنظيمية ورياضية متميزة للمشاركين والزوار، هذا السباق مميز كونه يربط بين أيقونتين عالميتين هما: دبي، وتور دي فرانس».





وأضاف عيسى شريف: «يتميز السباق بتنوع مساراته التي تعكس روعة وجمال المناطق التي تمر فيها، ونحن على ثقة أن النسخة ستستقطب مزيداً من المشاركين على مستوى العدد والنوعية، نتوقع أيضاً إقبالاً متزايداً من الدراجين الدوليين الذين يسعون لخوض تجربة فريدة تحت مظلة علامة «طواف فرنسا» وفي بيئة دبي العالمية، ونثمن جهود اللجنة المنظمة ونؤكد حرصنا على توفير جميع سبل النجاح للحدث وضمان استمراريته وتطوره خلال الفترة المقبلة».





وختم قائلاً: «نعمل بالتعاون مع شركائنا على ترسيخ هذا السباق محطة سنوية بارزة في قائمة البطولات الدولية، لما له من أثر إيجابي على السياحة الرياضية والاقتصاد المحلي وصورة دبي الدولية، يتماشى هذا الحدث مع رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي مركزاً عالمياً للرياضة، كما سنستثمره في برامج شبابية ومبادرات مجتمعية لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع، ونشكر طواف فرنسا وكل شركائنا والهيئات الحكومية والجمهور على ثقتهم، ونتطلع للعمل معاً للارتقاء بهذا الحدث إلى آفاق أعمق في السنوات القادمة».



فعالية أساسية



من جهته قال فيروز القزي، مدير سباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من «طواف فرنسا»: «بعد النجاح الكبير الذي تميزت به النسخة الافتتاحية، والتي جمعت معاً أكثر من ألف دراج من الإمارات وحول العالم، لا يسعنا إلا أن نعتز برؤية النمو الذي يشهده سباق «لي تاب دبي» الآن ليصبح فعالية أساسية ضمن الرزنامة الرياضية الإقليمية. وسترتقي نسخة 2026 بهذا الزخم عبر توفير مسارات جديدة، والمزيد من التجارب المجتمعية، وقرية سباق موسعة مصممة للدراجين الشغوفين بهذه الرياضة وللعائلات على السواء. وبفضل الدعم المستمر من «شكودا الشرق الأوسط»، «مجلس دبي الرياضي»، «شرطة دبي» وباقي الشركاء، فإننا نتطلع للترحيب بمزيد من الدراجين لمشاركة الروح الفريدة التي تميز «طواف فرنسا» وذلك مباشرة هنا في دبي».





أما أنطوان كويرس، مدير مشروع سلسلة «لي تاب» في شركة A.S.O. المنظمة للحدث، فعلق قائلاً: «بفضل الالتزام والتصميم الكبيرين من كل الأفرقاء المعنيين، أرسى سباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من «طواف فرنسا» مكانة بارزة لنفسه كالفعالية الرائدة للدراجات الهوائية الخاصة بالهواة في المنطقة وذلك خلال سنة واحدة فقط. وفي 2026، نتطلع لتعزيز هذا النجاح أكثر عبر نسخة ثانية أضخم، وذلك بدعم من «مجلس دبي الرياضي»، «شرطة دبي»، «شكودا الشرق الأوسط» وجميع شركائنا الآخرين الذين يجعلون تنظيم هذه المناسَبة أمراً ممكناً. ومن خلال دعمهم المستمر نحن واثقون أن «لي تاب دبي» سيحقق مجدداً نجاحات كبيرة».