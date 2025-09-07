الدراج عبدالله جاسم بطل المرحلة الأولى في طواف صلالة



واصلت دراجات الإمارات تألقها في سلطنة عمان، حيث نجح الدراج عبدالله جاسم في خطف الأضواء بعد فوزه بالمركز الأول في المرحلة الافتتاحية من طواف صلالة 2025، التي امتدت لمسافة 108 كيلومترات بين عين رزات وخور روري، بعد أن حل في المركز الثاني، أمس، في سباق ظفار كلاسيك خلف زميله محمد المطيوعي الذي توج باللقب.



وتمكن جاسم من حسم صراع المرحلة بعد أداء تكتيكي مميز، منهياً السباق بزمن قدره 02:38:50 ساعة، متفوقاً على الدنماركي ماتياس بريغنهوي «فريق TSG»، الذي حل ثانياً بالتوقيت نفسه، بينما جاء التايلاندي ساراووت سيري روناتشاي ثالثاً بفارق ثوانٍ. ولم يكتفِ جاسم بالفوز بالمرحلة، بل خطف صدارة مختلف التصنيفات الفردية، حيث تربع على القمة في الترتيب العام بزمن إجمالي 02:38:40 ساعة، كما اعتلى صدارة الترتيب بالنقاط برصيد 15 نقطة، ونال قميص أفضل دراج شاب.



وعزز المنتخب الوطني الإماراتي حضوره القوي بعد أن توج بلقب أفضل فريق في المرحلة الأولى بزمن إجمالي بلغ 07:56:42 ساعات، ما يعكس جاهزيته الكبيرة لمواصلة المنافسة على ألقاب الطواف.

ويأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد فقط من فوز محمد المطيوعي بلقب سباق ظفار كلاسيك، الذي شهد تألقاً لافتاً للدراجين الإماراتيين، حيث حل عبدالله جاسم وصيفاً، ليؤكد ثبات مستواه واستعداده لتكرار الإنجازات في مختلف المنافسات.