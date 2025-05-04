معسكر تدريبي لمنتخب الدراجات في إسبانيا

بدأ منتخب الدراجات معسكره الخارجي في إسبانيا والذي يستمر لمدة 12 يوماً بقيادة المدير الفني ريتشارد وولز، ويواصل فيه المنتخب استعداداته لخوض البطولات المقبلة، حيث يبحث مجلس إدارة الاتحاد عن تكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين للمشاركة بقوة في البطولات القارية والخليجية.

تضم بعثة المنتخب بدر ثاني مدرباً وكلاً من قائد الفريق أحمد المنصوري، محمد العليلي، محمد محراب، عبدالله الحمادي، حمد المحيربي، يوسف أميرى، راشد سويدان وعبدالعزيز الهاجري.

وأكد منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات أن المعسكر يأتي ضمن خطة مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب للاستعداد للبطولات المقبلة، وأشاد بوعصيبة، بالخطة الجديدة الذي اعتمدتها لجنة المنتخبات مع المدير الفني للمنتخب ريتشارد وولز، الذي بدأ عمله بشكل مميز من أجل تحضير أكبر عدد من الدراجين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات.