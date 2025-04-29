«الإمارات للدراجات» يواصل تألقه بثلاثة انتصارات في أوروبا

واصل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، تألقه بتحقيق ثلاثة انتصارات جديدة في أوروبا، أول من أمس، أبرزها فوز السلوفيني تادي بوجاتشار بلقب سباق لييج - باستون-لييج للمرة الثالثة في مسيرته، إلى جانب فوز مارك سولير وأليساندرو كوفي في طواف فويلتا أستورياس بإسبانيا.

ففي سباق لييج - باستون - لييج، قدّم بوجاتشار أداءً قوياً بعد هجوم فردي حاسم على صعود «كوت دو لا ريدوت»، ليعبر خط النهاية متقدماً بفارق دقيقة وثلاث ثوانٍ عن الإيطالي جوليو تشيكوني، فيما جاء الإيرلندي بن هيلي ثالثاً، ويعد هذا الفوز هو التاسع لبوجاتشار في سباقات «المونيمونت»، ليصبح ثالث أكثر دراج تحقيقاً للألقاب في هذه الفئة.

وفي فويلتا أستورياس، فاز الإسباني مارك سولير بالمرحلة الرابعة التي امتدت من نافيا إلى أوفييدو «135.6 كم»، ليؤكد بذلك فوزه بالتصنيف العام، وتفوق على أقرب منافسيه بفارق أكثر من ثلاث دقائق، محققاً فوزه الأول في سباقات متعددة المراحل منذ عام 2018.

كما حقق الإيطالي أليساندرو كوفي فوزاً في المرحلة الثالثة من السباق ذاته، بعد انطلاقة قوية في الكيلومترات الأخيرة، مدعوماً بزملائه في الفريق، ليضيف فوزه الثاني خلال الشهرين الماضيين. بهذه النتائج، يرفع فريق الإمارات- إكس آر جي رصيده إلى 35 فوزاً هذا الموسم، مواصلاً حضوره القوي على الساحة الدولية.