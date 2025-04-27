«الإمارات للدراجات» يتصدر سباق «فويلتا أستورياس»

واصل فريق «الإمارات-XRG» للدراجات الهوائية، تألقه في سباق «فويلتا أستورياس» للدراجات الهوائية، حيث نجح الإسباني مارك سولير في انتزاع قميص الصدارة، بعد نهاية المرحلة الثانية من السباق، فيما حل زميله الدنماركي جوليوس جوهانسن في المركز الثاني، خلف الفائز بالمرحلة، الإسباني إيفان غارسيا كورتيـنا «فريق موفيستار».

وعلى الرغم من أن سولير أنهى المرحلة ثالثاً، إلا أن انسحاب المتصدر السابق ستيف كراس من فريق «توتال إنرجيز»، بعد تعرضه لحادث، منح دراج فريق «الإمارات-XRG»، الأفضلية لقيادة الترتيب العام، بفارق دقيقة و51 ثانية.

وشهدت المرحلة أداءً مميزاً من درّاجي فريق «الإمارات-XRG»، حيث واصل أنطونيو مورغادو وأدريا بريكاس التألق بحلولهما في المركزين السادس والسابع على التوالي، ما مكّن بريكاس من التقدم إلى المركز الرابع في الترتيب العام. واستفاد الفريق من استراتيجية هجومية فعالة، حيث انطلق جوهانسن ضمن مجموعة المقدمة مبكراً، ليعزز موقعه في الترتيب العام، في عرض قوي، يعكس جاهزيته.