منتخب الدراجات يشارك في كأس آسيا للمضمار بتايلاند

يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية في بطولة كأس آسيا للمضمار، المقرر إقامتها في العاصمة التايلاندية بانكوك بداية من غدٍ حتى 31 أغسطس الجاري.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني أمس إلى بانكوك استعداداً للحدث القاري، وبدأ المنتخب فور وصوله التدريبات على المضمار المخصص للبطولة، بهدف التأقلم على الأجواء والوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتضم بعثة المنتخب نخبة من الدراجين وهم: أحمد المنصوري، وعبدالله الحمادي، وعبد العزيز الهاجري، ومحمد المطيوعي، ويوسف أميري، وعبدالله الهاشمي، وعلي ناصيرائي، وسيف الغاوي، تحت إشراف المدرب بدر ثاني.