الإمارات للدراجات... ريادة عالمية في استقطاب النجوم وتحقيق الإنجازات

حقق فريق الإمارات "إكس آر جي" للدراجات الهوائية للرجال منذ انطلاقته الأولى في عام 2017، إنجازات فارقة عززت مكانته بين نخبة الفرق العالمية، مدعما بنخبة من النجوم العالميين، ممن سجلوا أسماءهم هم بحروف من ذهب مع الفريق العالمي.

وتعد نتائج العام الماضي الأبرز في مسيرة الفريق بعدما توج لاعبه السلوفيني تادي بوجاتشار، بطلا للعالم في منافسات بطولة الطريق بسويسرا، وأصبح ثالث دراج يتوج بـ3 القاب عالمية في موسم واحد، كما تصدر الفريق تصنيف الفرق العالمية للمرة الثانية على التوالي وذلك بعدما حققا 81 انتصارا خلال العام نفسه.

وواصل الفريق، خلال العام الجاري، انتصاراته؛ إذ توج بوجاتشار، بلقب طواف الإمارات في افتتاحية الموسم الجديد، وعاد للقبه بعد آخر مرة توج فيها عام 2022، كما حفاظ آدم بيتس، دراج الفريق على لقب طواف عمان بعد منافسة كبيرة مع الثنائي الفرنسي ديفيد جودو، دراج فريق "جروباما-إف دي جي"، وفالنتين باريه- بنتري، دراج فريق "سودال كويك-ستيب".

وقبل أيام حقق السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج الفريق، إنجازا جديدا بتتويجه بلقب سباق "فلاندرز"، الذي أٌقيم في بلجيكا ضمن سباقات كأس العالم للدراجات الهوائية، وهو أيضا ضمن سباقات اليوم الواحد، ويصنف من بين أكبر 5 سباقات عالمية ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية سنويا وانطلقت نسخته الأولى في عام 1913.

وأعلن الفريق بداية الموسم الجاري عن تعاقده مع 5 دراجين استعداداً للمشاركة في المنافسات المختلفة خلال المرحلة المقبلة، وهم جوناتان نارفيز، من الإكوادور، والبلجيكي فلوريان فيرميرش، ومواطنه رون هيريجودتس، والإسباني بابالو توريس، بالإضافة إلى جوليس جوهانسن، الذي سبق له الفوز بالمركز الأول في سباقات عدة.

وفي ملف اتفاقيات الشراكة، وقع الفريق اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع "جي 42"، وأنالوج، لتنضما إلى نخبة الشركات التي تعاقد معها الفريق مثل طيران الإمارات، وأدنوك، وغيرهما.

وفي الإطار ذاته، حقق فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات، خلال مدّة وجيزة، العديد من الإنجازات، محليا وخارجيا، من أبرزها لقب النسخة الأخيرة من طواف الإمارات للسيدات.

وتأسس الفريق في عام 2021، وأصبح ينافس في أكبر وأهم البطولات العالمية، حيث يضم 16 من نخبة اللاعبات المحترفات من جميع أنحاء العالم، من أبرزهن الإماراتية صفية الصايغ، وضم في بداية الموسم كلا من الإيطالية لونجو بورجيني، لمدة 3 سنوات وهي بطلة طواف إيطاليا، وكذلك الأسترالية برودي تشابمان، أول لاعبة أسترالية تنضم إلى الفريق، وهي صاحبة العديد من الإنجازات في طواف فلاندرز، وباريس روبيكس للسيدات، ونالت ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم بزيورخ.

وفي إطار خطته الرامية للحفاظ على نخبة لاعباته، قررت إدارة الفريق تمديد عقد اللاعبة الهولندية كارلين سوينكلز، حتى نهاية عام 2026.

وعلى صعيد الشراكات، أعلن الفريق عن شراكة مع شركة أنالوج العاملة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التكيفي والحوسبة، لتعزيز قدرات لاعبات الفريق بأدوات متقدمة تسهم في تحسين الأداء وتطوير عملية اتخاذ القرار ووضع معايير جديدة في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى العديد من الرعاة في القطاعات المختلفة.

وقال محمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، إن فريق الإمارات وصل إلى مكانة عالمية بفضل ما يلقاه من دعم كبير من مسؤولين وشركات راعية؛ إذ أصبح منظومة متكاملة للنجاح سواء في الرجال أو السيدات، لافتا إلى أن الفريقين أصبحا وجهة مشرفة للدولة في البطولات والمحافل الخارجية.

وأضاف: "شاهدنا مع بداية الموسم إعلان الفريقين ضم مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات، وهو أمر مهم في إطار التطور المستمر ودعم الصفوف، ويأتي ذلك في إطار دعم الفريق والوصول به إلى الجهوزية الكاملة.

وأكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية أن فريقا الإمارات للدراجات للرجال والسيدات وضعا رياضة الدراجات الإماراتية على منصات التتويج العالمية، وتمكنا في وقت قصير من تحقيق الأهداف المرجوة على الأصعدة كافة، في إشارة واضحة على إمكاناتهما المتطورة والدعم الكبير واللامحدود، ما جعلهما يحققان هذه الإنجازات في مدّة وجيزة.

من جانبه، قال يوسف ميرزا، المدير الرياضي لفريق الإمارات "إكس آر جي" للدراجات الهوائية: "نفخر بوجود فريق مميز يحمل اسم الإمارات، ويصنع الإنجازات، ويتصدر جميع سباقات وبطولات العالم، ما نراه ليس غريبا على رياضة الدراجات في الإمارات بفضل الدعم الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة؛ للوصول إلى هذه المكانة، ومع الفريق الذي يجمع نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "تنتظرنا مهمات كبيرة خلال المدّة المقبلة ونسعى دائما لنكون في المقدمة؛ إذ يشارك تادي بوجاتشار، في سباق باريس روبيه للمرة الأولى، وهو أحد أشهر السباقات الكلاسيكية، كما يخوض الفريق بعدها معسكرا في إسبانيا على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر استعدادا لطواف إيطاليا، حيث يشارك كل من الدراجين خوان ايوسو، وآدم بيتس، دعما لهم ودفعة معنوية من أجل تنوع اللاعبين لإعطائهم المزيد من الثقة بأنفسهم.