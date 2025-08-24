«الإمارات للدراجات» يتألق في طوافي ليدل ورينوي



فاز الإكوادوري جوناتان نارفايز دراج فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية بالمرحلة الثانية من طواف ليدل ألمانيا بعد سباق سريع مثير بين ثلاثة دراجين، بهذا الفوز بات نارفايز يتأخر بثانية واحدة فقط عن صدارة الترتيب العام، التي يتصدرها الآن ويرنسكولد.

وفي طواف رينوي، قدم الدراج البلجيكي تيم ويلينز أداءً مميزاً لصالح فريق «الإمارات اكس ار جي»، حيث أنهى مرحلة السباق الحاسمة في المركز الثالث بعد صراع شاق على صعدات جبل مور فان جيراردسبيرجن الشهيرة.

وارتقى تيم المركز الثالث في الترتيب العام قبل المرحلتين الأخيرتين.