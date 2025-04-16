«الدراجات» يتوج الفائزين ببطولة الفردي ضد الساعة

اختتم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، منافسات بطولة الدولة لسباق الفردي ضد الساعة، والتي خصصت لفئات الكبار، وتحت 23 سنة، والناشئين، والشباب والشابات، وأصحاب الهمم. وفي فئة الكبار، توج عبد الله جاسم آل علي من فريق الإمارات بالمركز الأول، وفي فئة تحت 23 سنة، توج محمد المطيوعي من فريق الإمارات بالمركز الأول.

وفي فئة أصحاب الهمم، توج عايض الأحبابي بالمركز الأول، وفي فئة الناشئين، توج سلطان سعود الحمادي من خورفكان بالمركز الأول، وفي فئة الشابات، سيطر نادي النصر على المراكز الثلاثة الأولى «ملك زارة وعفراء خالد، وزينب ماجد».