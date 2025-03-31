روجليتش يفوز بسباق «فولتا كاتالونيا» للدراجات

تفوق الدراج السلوفيني بريموز روجليتش بهجوم متأخر على الدراج الإسباني خوان أيوسو، وحقق الفوز في سباق «فولتا كاتالونيا» الإسباني أمس، وهيمن روجليتس، الفائز بسباق فويلتا الإسباني أربع مرات، على آخر 20 كيلومتراً «12.4 ميلاً» ليفوز بالمرحلة السابعة الحاسمة التي تتضمن الـ 88 كيلومتراً «54 ميلاً»، في برشلونة، ليتوج باللقب.

ودخل أيوسو السباق وهو في الصدارة بعد أن تم تقليص المرحلة السادسة بسبب الرياح الشديدة.

وأنهى روجليتش صاحب الـ 25 عاماً، لاعب فريق رد بول بورا- هانسجروه، السباق متفوقاً على أيوسو، لاعب فريق الإمارات، بفارق 28 ثانية، وبفارق 53 ثانية أمام إنريك ماس، لاعب فريق موفيستار.