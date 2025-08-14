«تحدي سبينس دبي 92» للدراجات ينطلق 14 فبراير

أعلن سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن فتح باب التسجيل لنسخته السادسة عشرة، وذلك بعد أن حققت النسخة الماضية مشاركة قياسية تجاوزت 3300 متسابق من داخل الدولة وخارجها في السباق الرئيسي فقط، الذي يقام سنوياً في دبي، ويندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

وتقام فعاليات النسخة 16 من «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية يومي 14 و15 فبراير 2026، وتنطلق من مدينة إكسبو دبي، مروراً بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي، ليعيش الدراجون تجربة فريدة تجمع بين المناظر الطبيعية والصحراوية، والمعمار الحديث في دبي.

ويعد تحدي سبينس دبي 92 أهم سباق مؤهل إلى بطولة يو سي آي جران فوندو العالمية، حيث يتأهل أفضل 25 % من المشاركين في 11 فئة عمرية إلى النهائي العالمي الأكبر من نوعه الذي يقام في نيسيكو في اليابان خلال أغسطس 2026 بمشاركة متأهلين من 30 بطولة حول العالم.

ومن المتوقع أن يكون موسم 2025 - 2026 مميزاً بالنسبة لعشاق رياضة الدراجات الهوائية، حيث تتاح للمشاركين الفرصة للتنافس والتدرب ضمن سلسلة من الأحداث الرئيسية في الأشهر التي تسبق الحدث الكبير المرتقب.

إذ تقام جميع الجولات التحضيرية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية.

ويتزامن فتح التسجيل للحدث الرئيسي الذي يحظى بشعبية واسعة مع انطلاق مسابقة صيدليات أستر BIG 5 الشهيرة.

التي تتضمن أربع جولات تمهيدية توفر خريطة طريق للسباق الخامس والأخير لمسافة 92 كم.

وسيحصل المشاركون الذي أحرزوا المراكز الأولى ضمن كل فئة على قميص القيادة المميز، للإشارة إلى ترتيبهم كأفضل دراجين قبل كل جولة تحضيرية، كما تستمر أيضاً فئة الفرق، لتمنح فرصة جديدة للدراجين للمشاركة معاً.