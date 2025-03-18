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ركوب الدراجات

«الإمارات للدراجات» بطلاً لسباق تيرينو أدرياتيكو

الأبطال خلال التتويج
وام
الأبطال خلال التتويج

وام

حقق خوان أيوسو دراج فريق «الإمارات إكس آر جي» أحد أكبر انتصارات مسيرته، حيث أحرز أول من أمس لقب سباق تيرينو-أدرياتيكو في إيطاليا. وأظهر الدراج الإسباني الشاب أيوسو صاحب الـ 22 عاماً موهبة كبيرة في الثبات منذ انطلاقة السباق.

حيث احتل المركز الثاني خلف فيليبو غانا «إينيوس-غريناديرز» في سباق الزمن الافتتاحي، بما مهد الطريق لإنجازه الكبير لاحقاً.

وقدّم فيليبو غانا مقاومة شرسة طوال الأسبوع في سعيه للحفاظ على القميص، لكن في المرحلة السادسة، وجّه نجم فريق الإمارات-أكس آر جي هجوماً حاسماً، لينتزع فوزاً مهماً.