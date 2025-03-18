«الإمارات للدراجات» بطلاً لسباق تيرينو أدرياتيكو

حقق خوان أيوسو دراج فريق «الإمارات إكس آر جي» أحد أكبر انتصارات مسيرته، حيث أحرز أول من أمس لقب سباق تيرينو-أدرياتيكو في إيطاليا. وأظهر الدراج الإسباني الشاب أيوسو صاحب الـ 22 عاماً موهبة كبيرة في الثبات منذ انطلاقة السباق.

حيث احتل المركز الثاني خلف فيليبو غانا «إينيوس-غريناديرز» في سباق الزمن الافتتاحي، بما مهد الطريق لإنجازه الكبير لاحقاً.

وقدّم فيليبو غانا مقاومة شرسة طوال الأسبوع في سعيه للحفاظ على القميص، لكن في المرحلة السادسة، وجّه نجم فريق الإمارات-أكس آر جي هجوماً حاسماً، لينتزع فوزاً مهماً.