«شرطة دبي» تحكم سيطرتها على سباق ند الشبا للدراجات الهوائية

فرضت شرطة دبي سيطرتها على سباق الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا الرياضية، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وأعطى منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية شارة انطلاق السباق الذي امتد لمسافة 74 كلم، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وحسن المزروعي مدير الدورة.

وحصلت شرطة دبي على المركز الأول في فئة الهواة المواطنين عن طريق سعيد صفر بزمن 1:34:53 ساعة، متفوقاً بثانية واحدة على راشد محمد البلوشي الذي جاء في المركز الثاني بزمن 1:34:54 ساعة، وثانيتين على سعيد مروان البلوشي الذي حل في المركز الثالث بزمن 1:34:55 ساعة.

كما أحرزت شرطة دبي المراكز الثلاثة الأولى في الفئة المفتوحة للسيدات عن طريق المصرية ابتسام زايد بعد إنهائها السباق في زمن 1:48:03 ساعة، متفوقة بثانية واحدة على زميلتها الأوكرانية تيتيانا ياشينكو التي أنهت السباق في زمن 1:48:04 ساعة، وحلت الأوكرانية أولغا شيكل في المركز الثالث بزمن 1:48:52 ساعة. وعلى صعيد الفرقي، فازت شرطة دبي بالمركز الأول وحل فريق ايه بي إتش في المركز الثاني، وفريق تورك في المركز الثالث.

وفي فئة الهواة المواطنات فازت عائشة فولاذ بالمركز الأول بزمن 1:59:32.5 ساعة، تلتها غاية إبراهيم المحرزي في المركز الثاني بزمن 1:59:32.7 ساعة، وحلت فرح المري في المركز الثالث بزمن 1:59:32.9 ساعة، وفي فئة كبار المواطنات والمقيمات فازت الفرنسية آن خا بالمركز الأول، تلتها التايلاندية تشيتلادا ثانومساك في المركز الثاني، وحلت الهولندية جوهانا أوبينك في المركز الثالث.

وشهد سباق ند الشبا للدراجات الهوائية، مشاركة الدراج سالم الشميلي بطل نسخة 2022، في أول مشاركة له هذا الموسم بعد ابتعاده عن سباقات الهواة لأسباب صحية.

ويعد الشميلي (39 عاماً)، أحد أبرز الدراجين السابقين لمنتخبنا الوطني ويحمل في سجله العديد من التتويجات على غرار لقب البطولة العربية في 2004، و3 مرات في بطولة مجلس التعاون الخليجي وعدة ألقاب في المسابقات المحلية، وهو بطل سابق لسباق الهواة بدورة ند الشبا الرياضية وسباق السلم للدراجات الهوائية.

وأكد الشميلي الذي حل في المركز السابع أنه بالرغم من عودته المتأخرة إلى أجواء التدريبات حرص على المشاركة في دورة ند الشبا لمكانتها الكبيرة في قلبه، وقال: سعيد بالعودة إلى المشاركة في السباقات من بوابة دورة ند الشبا التي تحتل مكانة كبيرة في قلبي، وسعيد أيضاً بدخولي ضمن المراكز الـ 10 الأوائل رغم عدم جاهزيتي بالكامل. وأضاف: سأحاول إنهاء الموسم بأفضل جاهزية، وأتطلع ىتحقيق المزيد من الألقاب.

نصف النهائي

ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي بطولة الكرة الطائرة المقامة في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وذلك بعد فوزه على فريق التداوي 2 بنتيجة 3 – 1 في مباراة قوية حافلة بالندية والتكافؤ بين الفريقين امتدت لأربعة أشواط على مدار 107 دقائق وكادت أن تستمر لأكثر من ذلك لولا تفوق فريق الهلال في الشوط الأخير، وتم تكريم اللاعب ميشيل فيدريزي من فريق الهلال بجائزة أفضل لاعب في المباراة. وجدد فريق السماوي آماله للتأهل بعد تحقيق الفوز الأول له في البطولة على فريق فهود زعبيل وصيف النسخة الماضية من البطولة بنتيجة 3 - 1 لصالح السماوي، عقب نهاية المباراة تم تكريم اللاعب آنتون من فريق السماوي بجائزة أفضل لاعب.

بنهاية الجولة الثانية، رفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية وحل السماوي ثانياً بـ3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن العميد الذي جاء في المركز الثالث فيما يواصل فريق «تداوي 2» تذيل جدول الترتيب بلا نقاط.

يلتقي في الساعة التاسعة مساء اليوم فريق الحرس الوطني متصدر المجموعة الأولى مع فريق القوات البرية وصيف المجموعة الثانية، وذلك ضمن منافسات نصف النهائي في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية ببطولة شد الحبل التي تقام على الملعب الرملي في مجمع ند الشبا الرياضي، كما يلتقي فريق وزارة الدفاع مع فريق الدفاع المدني برأس الخيمة في الساعة 10:15 مساءً.