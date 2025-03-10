300 متسابق يشعلون سباق الدراجات الهوائية في «تحدي حفيت»

نجح «تحدي حفيت الرياضي» في وضع بصمته على المشهد الرياضي، بعدما شهد مشاركة نحو 2000 رياضي تنافسوا في 4 مسابقات متنوعة غطت أكثر من 5000 كيلومتر من «دار الزين»، وسط أجواء حماسية امتدت عبر ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة، بالتزامن مع انطلاق سباق الدراجات الهوائية، الذي شهد مشاركة 300 متسابق من داخل الدولة وخارجها، تم توزيعهم على 12 فئة تنافسية، ما أضفى مزيداً من الإثارة والندية على المنافسات.

انطلق سباق الدراجات من منطقة «سايد» على طريق مطار العين الدولي، بمشاركة 9 فئات رئيسية، تضمنت مختلف الفئات العمرية والمستويات الاحترافية وامتد لمسافة 80 كيلومتراً، بينما أقيم سباق ثانٍ لمسافة 27 كيلومتراً للمشاركين تحت 15 سنة.